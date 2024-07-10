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Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин
Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин
Семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T11:57
2024-07-10T11:57
2024-07-10T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет, сообщается на сайте Минфина РФ.Возможно оформление кредита и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 миллионов рублей в других регионах РФ."Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос – 20%", – уточняют в министерства.В случае, если в семье уже была оформлена ипотека до рождения ребенка, ее можно рефинансировать. Также "Семейную ипотеку" на новостройки могут получить:– семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;– семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;– семьи, где есть ребенок-инвалид.На программу "Семейная ипотека" в 2024 году было выделено 223,8 млрд рублей, уточняют в министерстве. В связи с продлением программы до 2030 года бюджетные ассигнования будут увеличены на 66,2 млрд рублей.Упрощение условий семейной ипотеки в начале июня анонсировал президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству запустить эти программы с 1 июля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПутин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
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ипотека, семья, новости, минфин россии, россия, антон силуанов, кредит, жилье
Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин
Семейную ипотеку на покупку квартиры или строительство дома продлили до 2030 года
11:57 10.07.2024 (обновлено: 12:05 10.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым.
Семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет, сообщается на сайте Минфина РФ
.
"Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита – до 12 миллионов рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов – до 6 миллионов рублей", – говорится в сообщении
Возможно оформление кредита и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 миллионов рублей в других регионах РФ.
"Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос – 20%", – уточняют в министерства.
В случае, если в семье уже была оформлена ипотека до рождения ребенка, ее можно рефинансировать. Также "Семейную ипотеку" на новостройки могут получить:
– семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;
– семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
– семьи, где есть ребенок-инвалид.
"Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки", – цитируют на сайте министра финансов Антона Силуанова.
На программу "Семейная ипотека" в 2024 году было выделено 223,8 млрд рублей, уточняют в министерстве. В связи с продлением программы до 2030 года бюджетные ассигнования будут увеличены на 66,2 млрд рублей.
Упрощение условий семейной ипотеки в начале июня анонсировал президент РФ Владимир Путин
. Он поручил правительству запустить эти программы с 1 июля 2024 года.
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