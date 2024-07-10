https://crimea.ria.ru/20240710/semeynuyu-ipoteku-v-rossii-prodlili-do-2030-goda--minfin-1138736478.html

Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин

Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин

Семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T11:57

2024-07-10T11:57

2024-07-10T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет, сообщается на сайте Минфина РФ.Возможно оформление кредита и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 миллионов рублей в других регионах РФ."Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос – 20%", – уточняют в министерства.В случае, если в семье уже была оформлена ипотека до рождения ребенка, ее можно рефинансировать. Также "Семейную ипотеку" на новостройки могут получить:– семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;– семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;– семьи, где есть ребенок-инвалид.На программу "Семейная ипотека" в 2024 году было выделено 223,8 млрд рублей, уточняют в министерстве. В связи с продлением программы до 2030 года бюджетные ассигнования будут увеличены на 66,2 млрд рублей.Упрощение условий семейной ипотеки в начале июня анонсировал президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству запустить эти программы с 1 июля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПутин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, семья, новости, минфин россии, россия, антон силуанов, кредит, жилье