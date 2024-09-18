https://crimea.ria.ru/20240918/v-rossii-rastet-chislo-zhenschin-predprinimateley--putin-1140443669.html

В России растет число женщин-предпринимателей – Путин

В России растет число женщин-предпринимателей – Путин - РИА Новости Крым, 18.09.2024

В России растет число женщин-предпринимателей – Путин

В России растет число женщин, которые открывают свой бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T16:48

2024-09-18T16:48

2024-09-18T17:10

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В России растет число женщин, которые открывают свой бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Евразийского женского форума.Владимир Путин также обратил внимание, что государственная политика страны строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, подчеркнул президент.Путин поблагодарил всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертовГде и как взять деньги для бизнеса в КрымуВ Крыму мусульманок научат, как стать бизнес-леди

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, общество, бизнес