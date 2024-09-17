https://crimea.ria.ru/20240917/putin-nazval-glavnye-prioritety-gosudarstvennykh-raskhodov-1140400842.html

Путин назвал главные приоритеты государственных расходов

Путин назвал главные приоритеты государственных расходов - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Путин назвал главные приоритеты государственных расходов

Основными приоритетами государственных расходов должны оставаться укрепление обороноспособности, соцподдержка граждан и технологическое развитие экономики и... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T13:55

2024-09-17T13:55

2024-09-17T13:55

владимир путин (политик)

экономика

россия

бюджет

новости

соцзащита

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Основными приоритетами государственных расходов должны оставаться укрепление обороноспособности, соцподдержка граждан и технологическое развитие экономики и социальной сферы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, для обеспечения долгосрочного, поступательного развития России со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для этого президент призвал членов правительства предусмотреть финансовые ресурсы и заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме.Путин также отметил важность "донастройки" налоговой системы, чтобы сделать ее более справедливой и эффективной."И добавлю отдельно: чтобы уверенно, последовательно достигать национальных целей развития, важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов", - сказал президент, отметив, что речь идет не только о ближайшей трехлетке, но и отдаленной перспективе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате КрымаТуризм должен войти в число экономических приоритетов России – ПутинДоходы бюджета РФ выросли на треть за семь месяцев

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владимир путин (политик), экономика, россия, бюджет, новости, соцзащита, оборонно-промышленный комплекс россии