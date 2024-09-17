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Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате Крыма
Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате Крыма
на радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T06:02
2024-09-17T06:02
радио "спутник в крыму"
экономика
анатолий заиченко
ключевая ставка
крым
новости крыма
центробанк рф
счетная палата крыма
мнения
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Политика Центробанка ведется взвешено и пропорционально текущим вызовам, в том числе в вопросе ключевой ставки, повышение которой необходимо, чтобы сбалансировать денежную массу в стране спросом и предложением и за счет этого снизить инфляцию. Об этом в программе Аллы Горевой "В условиях санкций. Гамбит по-русски" на радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.По его словам, если денежная масса будет и дальше расти большими темпами, чем денежная база государства, и если излишек оборотных средств будет вовлекаться в экономические процессы страны, ЦБ придется принимать еще более жесткие меры."Люди стали зарабатывать больше. У них появились излишки денежных средств. Эти излишки давят на потребительский спрос, и, соответственно, в условиях ажиотажного спроса может быть и рост ценовых порогов. Вот, государство контролирует эти процессы с точки зрения своих компетенций", - констатирует он.При этом глава Счетной палаты Крыма отмечает, что высокая ключевая ставка, с одной стороны, пытается снизить инфляционные ожидания, но с другой стороны давит на возможности развития бизнеса и производства. В этой связи в моделях расчета правительством и Центробанком всегда должен учитываться главный фактор: что наносит меньший вред.13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры, подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет повышение ключевой ставки ЦентробанкаЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина
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экономика, анатолий заиченко, ключевая ставка, крым, новости крыма, центробанк рф, счетная палата крыма, мнения, россия, финансы
Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате Крыма

Политика Центробанка ведется пропорционально текущим вызовам - глава СП Крыма Заиченко

06:02 17.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Политика Центробанка ведется взвешено и пропорционально текущим вызовам, в том числе в вопросе ключевой ставки, повышение которой необходимо, чтобы сбалансировать денежную массу в стране спросом и предложением и за счет этого снизить инфляцию. Об этом в программе Аллы Горевой "В условиях санкций. Гамбит по-русски" на радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.
"Денежная масса, которая на сегодня уже превысила 103 триллиона рублей в экономике РФ, не полностью сбалансирована спросом и предложением. Из-за этого есть определенные структурные диспропорции, которые влияют на инфляционные процессы. Таким образом, Центробанк, с одной стороны, пытается бороться с инфляцией, с другой - гасить излишний ажиотажный спрос", - говорит Заиченко.
По его словам, если денежная масса будет и дальше расти большими темпами, чем денежная база государства, и если излишек оборотных средств будет вовлекаться в экономические процессы страны, ЦБ придется принимать еще более жесткие меры.
"Люди стали зарабатывать больше. У них появились излишки денежных средств. Эти излишки давят на потребительский спрос, и, соответственно, в условиях ажиотажного спроса может быть и рост ценовых порогов. Вот, государство контролирует эти процессы с точки зрения своих компетенций", - констатирует он.
При этом глава Счетной палаты Крыма отмечает, что высокая ключевая ставка, с одной стороны, пытается снизить инфляционные ожидания, но с другой стороны давит на возможности развития бизнеса и производства. В этой связи в моделях расчета правительством и Центробанком всегда должен учитываться главный фактор: что наносит меньший вред.
"В сегодняшних ожиданиях меньший вред наносит подъем себестоимости ресурсов в рамках ставки Центробанка, но как только этот показатель будет ниже, чем инфляционные ожидания, нужно будет пересматривать денежно-кредитную политику", - подытоживает он.
13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры, подчеркнула она.
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Радио "Спутник в Крыму"ЭкономикаАнатолий ЗаиченкоКлючевая ставкаКрымНовости КрымаЦентробанк РФСчетная палата КрымаМненияРоссияФинансы
 
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