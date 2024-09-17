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Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате Крыма

Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Рост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате Крыма

на радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T06:02

2024-09-17T06:02

2024-09-17T06:02

радио "спутник в крыму"

экономика

анатолий заиченко

ключевая ставка

крым

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центробанк рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Политика Центробанка ведется взвешено и пропорционально текущим вызовам, в том числе в вопросе ключевой ставки, повышение которой необходимо, чтобы сбалансировать денежную массу в стране спросом и предложением и за счет этого снизить инфляцию. Об этом в программе Аллы Горевой "В условиях санкций. Гамбит по-русски" на радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.По его словам, если денежная масса будет и дальше расти большими темпами, чем денежная база государства, и если излишек оборотных средств будет вовлекаться в экономические процессы страны, ЦБ придется принимать еще более жесткие меры."Люди стали зарабатывать больше. У них появились излишки денежных средств. Эти излишки давят на потребительский спрос, и, соответственно, в условиях ажиотажного спроса может быть и рост ценовых порогов. Вот, государство контролирует эти процессы с точки зрения своих компетенций", - констатирует он.При этом глава Счетной палаты Крыма отмечает, что высокая ключевая ставка, с одной стороны, пытается снизить инфляционные ожидания, но с другой стороны давит на возможности развития бизнеса и производства. В этой связи в моделях расчета правительством и Центробанком всегда должен учитываться главный фактор: что наносит меньший вред.13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры, подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет повышение ключевой ставки ЦентробанкаЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, анатолий заиченко, ключевая ставка, крым, новости крыма, центробанк рф, счетная палата крыма, мнения, россия, финансы