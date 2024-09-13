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Банк России повысил ключевую ставку
Банк России повысил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Банк России повысил ключевую ставку
Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых, следует из заявления... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T13:33
2024-09-13T13:33
2024-09-13T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, дали разъяснение в Центробанке.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 25 октября 2024 года, уточнили в Центробанке.
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новости, ключевая ставка, центробанк рф, россия, экономика
Банк России повысил ключевую ставку
Ключевая ставка повышена до 19% годовых – Центробанк
13:33 13.09.2024 (обновлено: 13:45 13.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, дали разъяснение в Центробанке.
"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Мы допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", – сказано в сообщении регулятора.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 25 октября 2024 года, уточнили в Центробанке.