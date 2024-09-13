https://crimea.ria.ru/20240913/bank-rossii-povysil-klyuchevuyu-stavku-1140323883.html

Банк России повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Банк России повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых, следует из заявления... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T13:33

2024-09-13T13:33

2024-09-13T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, дали разъяснение в Центробанке.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 25 октября 2024 года, уточнили в Центробанке.

https://crimea.ria.ru/20240905/inflyatsionnaya-spiral-chto-budet-dalshe-s-tsenami-v-rossii-1140104465.html

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новости, ключевая ставка, центробанк рф, россия, экономика