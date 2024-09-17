Главные новости Крыма: 17 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 17 сентября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму высоким уровнем доверия населения к власти. После выборов в республике прошли новые назначения, а в Севастополе утвердили нового ректора госуниверситета. На территории полуострова в объектах общественного питания в многоквартирных домах ограничат продажу алкоголя. В Крыму ожидается сложный сезон в плане заболевания ОРВИ и гриппом. В ближайшие дни на полуострове прогнозируют высокую пожарную опасность.
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Результат выборов – показатель доверия к власти
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов завил, что высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан, которые увидели результаты ее работы. В частности, люди оценили масштабные преобразования за последние 5-10 лет. В составе крымской команды власти сохранили самых эффективных. Сейчас в числе приоритетных задач – строительство новых школ и решение вопросов здравоохранения.
Новые назначения в Крыму и Севастополе
После выборов в Крыму произошли новые назначения в руководящем составе. Главой Симферопольского муниципального образования – председателем Симферопольского горсовета в третий раз стал Виктор Агеев.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Оксану Механичеву врио министра ЖКХ. Министром курортов и туризма республики назначен Сергей Ганзия.
В Севастополе ректором госуниверситета назначен доктор политических наук Владимир Нечаев. Более семи лет он исполнял обязанности на этой должности.
Ограничение продажи алкоголя
С 23 сентября 2024 вступает в силу закон, который ограничивает время продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, в период с 20 часов до 10 часов по местному времени. Распространяется он и на Республику Крым.
Сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ
Высокий уровень сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в Крыму. По информации заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского, в республике планируют привить 60% населения – порядка 1 миллиона 130 тысяч человек. Модернизированной отечественной вакцины в Крыму достаточно. Кампания по иммунизации на полуострове официально началась в сентябре.
Опасная погода в Крыму
Высокую пожарную опасность прогнозируют с 17 по 20 сентября. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На полуострове строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может привести к распространению огня от места открытого горения.