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Главные новости Крыма: 17 сентября

Главные новости Крыма: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Главные новости Крыма: 17 сентября

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму высоким уровнем доверия населения к власти. После выборов в республике... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T22:42

2024-09-17T22:42

2024-09-17T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму высоким уровнем доверия населения к власти. После выборов в республике прошли новые назначения, а в Севастополе утвердили нового ректора госуниверситета. На территории полуострова в объектах общественного питания в многоквартирных домах ограничат продажу алкоголя. В Крыму ожидается сложный сезон в плане заболевания ОРВИ и гриппом. В ближайшие дни на полуострове прогнозируют высокую пожарную опасность.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымРезультат выборов – показатель доверия к властиПредседатель Госсовета РК Владимир Константинов завил, что высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан, которые увидели результаты ее работы. В частности, люди оценили масштабные преобразования за последние 5-10 лет. В составе крымской команды власти сохранили самых эффективных. Сейчас в числе приоритетных задач – строительство новых школ и решение вопросов здравоохранения.Новые назначения в Крыму и СевастополеПосле выборов в Крыму произошли новые назначения в руководящем составе. Главой Симферопольского муниципального образования – председателем Симферопольского горсовета в третий раз стал Виктор Агеев.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Оксану Механичеву врио министра ЖКХ. Министром курортов и туризма республики назначен Сергей Ганзия.В Севастополе ректором госуниверситета назначен доктор политических наук Владимир Нечаев. Более семи лет он исполнял обязанности на этой должности.Ограничение продажи алкоголяС 23 сентября 2024 вступает в силу закон, который ограничивает время продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, в период с 20 часов до 10 часов по местному времени. Распространяется он и на Республику Крым.Сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИВысокий уровень сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в Крыму. По информации заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского, в республике планируют привить 60% населения – порядка 1 миллиона 130 тысяч человек. Модернизированной отечественной вакцины в Крыму достаточно. Кампания по иммунизации на полуострове официально началась в сентябре.Опасная погода в КрымуВысокую пожарную опасность прогнозируют с 17 по 20 сентября. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На полуострове строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может привести к распространению огня от места открытого горения.

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https://crimea.ria.ru/20240917/bolee-22-kg-marikhuany-nashli-u-zhitelya-bakhchisarayskogo-rayona-1140413716.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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