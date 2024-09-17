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Главные новости Крыма: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Главные новости Крыма: 17 сентября
Главные новости Крыма: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Главные новости Крыма: 17 сентября
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму высоким уровнем доверия населения к власти. После выборов в республике... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T22:42
2024-09-17T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму высоким уровнем доверия населения к власти. После выборов в республике прошли новые назначения, а в Севастополе утвердили нового ректора госуниверситета. На территории полуострова в объектах общественного питания в многоквартирных домах ограничат продажу алкоголя. В Крыму ожидается сложный сезон в плане заболевания ОРВИ и гриппом. В ближайшие дни на полуострове прогнозируют высокую пожарную опасность.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымРезультат выборов – показатель доверия к властиПредседатель Госсовета РК Владимир Константинов завил, что высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан, которые увидели результаты ее работы. В частности, люди оценили масштабные преобразования за последние 5-10 лет. В составе крымской команды власти сохранили самых эффективных. Сейчас в числе приоритетных задач – строительство новых школ и решение вопросов здравоохранения.Новые назначения в Крыму и СевастополеПосле выборов в Крыму произошли новые назначения в руководящем составе. Главой Симферопольского муниципального образования – председателем Симферопольского горсовета в третий раз стал Виктор Агеев.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Оксану Механичеву врио министра ЖКХ. Министром курортов и туризма республики назначен Сергей Ганзия.В Севастополе ректором госуниверситета назначен доктор политических наук Владимир Нечаев. Более семи лет он исполнял обязанности на этой должности.Ограничение продажи алкоголяС 23 сентября 2024 вступает в силу закон, который ограничивает время продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, в период с 20 часов до 10 часов по местному времени. Распространяется он и на Республику Крым.Сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИВысокий уровень сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в Крыму. По информации заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского, в республике планируют привить 60% населения – порядка 1 миллиона 130 тысяч человек. Модернизированной отечественной вакцины в Крыму достаточно. Кампания по иммунизации на полуострове официально началась в сентябре.Опасная погода в КрымуВысокую пожарную опасность прогнозируют с 17 по 20 сентября. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На полуострове строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может привести к распространению огня от места открытого горения.
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 17 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 17 сентября

22:42 17.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму высоким уровнем доверия населения к власти. После выборов в республике прошли новые назначения, а в Севастополе утвердили нового ректора госуниверситета. На территории полуострова в объектах общественного питания в многоквартирных домах ограничат продажу алкоголя. В Крыму ожидается сложный сезон в плане заболевания ОРВИ и гриппом. В ближайшие дни на полуострове прогнозируют высокую пожарную опасность.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Результат выборов – показатель доверия к власти

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов завил, что высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан, которые увидели результаты ее работы. В частности, люди оценили масштабные преобразования за последние 5-10 лет. В составе крымской команды власти сохранили самых эффективных. Сейчас в числе приоритетных задач – строительство новых школ и решение вопросов здравоохранения.
Отдых в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 21:05Радио "Спутник в Крыму"
Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом

Новые назначения в Крыму и Севастополе

После выборов в Крыму произошли новые назначения в руководящем составе. Главой Симферопольского муниципального образования – председателем Симферопольского горсовета в третий раз стал Виктор Агеев.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Оксану Механичеву врио министра ЖКХ. Министром курортов и туризма республики назначен Сергей Ганзия.
В Севастополе ректором госуниверситета назначен доктор политических наук Владимир Нечаев. Более семи лет он исполнял обязанности на этой должности.
Турникет - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 17:44Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как обеспечена безопасность в школах Крыма

Ограничение продажи алкоголя

С 23 сентября 2024 вступает в силу закон, который ограничивает время продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, в период с 20 часов до 10 часов по местному времени. Распространяется он и на Республику Крым.
Шеврон сотрудника полиции
Вчера, 17:03
Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района

Сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ

Высокий уровень сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в Крыму. По информации заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского, в республике планируют привить 60% населения – порядка 1 миллиона 130 тысяч человек. Модернизированной отечественной вакцины в Крыму достаточно. Кампания по иммунизации на полуострове официально началась в сентябре.
День города в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 07:45
Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней

Опасная погода в Крыму

Высокую пожарную опасность прогнозируют с 17 по 20 сентября. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На полуострове строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может привести к распространению огня от места открытого горения.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 12:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму
 
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00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
23:16Боксера Александра Усика арестовали в Польше
23:02Главное за день: 17 сентября
22:42Главные новости Крыма: 17 сентября
22:28400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
22:04Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент
21:52В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройки
21:40Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
21:22Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война
21:05Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом
20:48Сыр с французской золой: в Крыму супруги создали "чудную" сыроварню
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