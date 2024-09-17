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Кто возглавил горсовет Симферополя

Кто возглавил горсовет Симферополя - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Кто возглавил горсовет Симферополя

Главой Симферопольского муниципального образования избран Виктор Агеев. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев по итогам 1-й сессии... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T11:32

2024-09-17T11:32

2024-09-17T11:33

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кадровые перестановки

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

виктор агеев

михаил афанасьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Главой Симферопольского муниципального образования избран Виктор Агеев. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев по итогам 1-й сессии Симферопольского городского совета III созыва.С 11 ноября 2010 года Агеев занимал должность Симферопольского городского головы. 29 сентября 2014 года был избран главой муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - председателем Симферопольского горсовета. 23 сентября 2019 года повторно избран главой муниципального образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главой Республики Крым избран Сергей АксеновКонстантинов избран председателем Госсовета КрымаКто возглавил МЧС Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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