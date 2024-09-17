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Кто возглавил горсовет Симферополя - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Кто возглавил горсовет Симферополя
Кто возглавил горсовет Симферополя - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Кто возглавил горсовет Симферополя
Главой Симферопольского муниципального образования избран Виктор Агеев. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев по итогам 1-й сессии... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T11:32
2024-09-17T11:33
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виктор агеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Главой Симферопольского муниципального образования избран Виктор Агеев. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев по итогам 1-й сессии Симферопольского городского совета III созыва.С 11 ноября 2010 года Агеев занимал должность Симферопольского городского головы. 29 сентября 2014 года был избран главой муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - председателем Симферопольского горсовета. 23 сентября 2019 года повторно избран главой муниципального образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главой Республики Крым избран Сергей АксеновКонстантинов избран председателем Госсовета КрымаКто возглавил МЧС Крыма
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Кто возглавил горсовет Симферополя

Главой Симферопольского муниципалитета в третий раз стал Виктор Агеев

11:32 17.09.2024 (обновлено: 11:33 17.09.2024)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВиктор Агеев
Виктор Агеев
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Главой Симферопольского муниципального образования избран Виктор Агеев. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев по итогам 1-й сессии Симферопольского городского совета III созыва.

"Главой муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - председателем Симферопольского горсовета избран Виктор Николаевич Агеев… Убежден, что под его руководством депутатский корпус Симферопольского городского совета продолжит масштабную работу, направленную на развитие столицы Крыма", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.

С 11 ноября 2010 года Агеев занимал должность Симферопольского городского головы. 29 сентября 2014 года был избран главой муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - председателем Симферопольского горсовета. 23 сентября 2019 года повторно избран главой муниципального образования.
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КрымСимферопольНовости КрымаКадровые перестановкиКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяВиктор АгеевМихаил Афанасьев
 
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