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Кто возглавил МЧС Крыма

Кто возглавил МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Кто возглавил МЧС Крыма

Временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций стал Алексей Запорожцев, занимающий пост первого замминистра. Соответствующий указ опубликован... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T14:42

2024-08-12T14:42

2024-08-12T14:48

крым

новости

назначения

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

мчс крыма

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций стал Алексей Запорожцев, занимающий пост первого замминистра. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства РК. Сергей Садаклиев, занимавший должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма, покинул свой пост по собственному желанию 5 августа. Он возглавлял ведомство более трех лет.Алексей Запорожцев родился 1 мая 1975 года в Херсоне. В 1996 году закончил Военно-строительный факультет при Крымском институте природоохранного и курортного строительства, а в 2002 году - Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".С 7 февраля 2022 года занимает пост первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МЧС Крыма уходит в отставку Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку Глава Керчи уходит в отставку

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крым, новости, назначения, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, мчс крыма, сергей аксенов