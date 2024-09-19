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Документалист Прокопенко: Трамп – последний харизматик Америки
Документалист Прокопенко: Трамп – последний харизматик Америки - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Документалист Прокопенко: Трамп – последний харизматик Америки
Те, кто становится у руля современной Америки, ничего не решают. Именно поэтому Дональд Трамп, скорее всего, не станет во главе Соединенных штатов. Такое мнение РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T11:03
2024-09-19T11:03
2024-09-19T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Те, кто становится у руля современной Америки, ничего не решают. Именно поэтому Дональд Трамп, скорее всего, не станет во главе Соединенных штатов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал российский документалист, журналист, телеведущий и писатель Игорь Прокопенко.Как объяснил автор множества документальных лент о политике, американская политическая система устроена таким образом, чтобы не допустить до поста президента самостоятельного политика, который в состоянии сам принимать решения."Когда Трамп пришел на первый срок, он настолько был опутан системой сдержек и противовесов, что за первый срок ничего не успел сделать и, более того, еле досидел до конца срока. Еще чуть-чуть и ему либо бы объявили импичмент, либо посадили", - объяснил собеседник.Прокопенко выразил мысль, что Дональд Трамп - последний харизматик американской политики."Но харизматик - не значит лидер. Я изучаю выступления Трампа, там очень много политической трескотни. Глубинная Америка боится его несистемности, что он может принимать решения, которые пойдут вразрез с ее интересами", - уверен политолог.Также Прокопенко отметил, что политик Трамп никогда не будет испытывать симпатии к России. Это ему политически не выгодно, что бы он ни говорил, полагает он.Также он добавил, что мир между Россией и Украиной в риторике Трампа и его окружения совершенно не значит мир, который имеет в виду российское сообщество — денацификацию Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все бульдоги известны пофамильно: эксперт о "глубинном государстве" в СШАПочему Зеленский боится ТрампаНовая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует
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Документалист Прокопенко: Трамп – последний харизматик Америки
Журналист Игорь Прокопенко объяснил возможный будущий проигрыш Трампа на выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым.
Те, кто становится у руля современной Америки, ничего не решают. Именно поэтому Дональд Трамп, скорее всего, не станет во главе Соединенных штатов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал российский документалист, журналист, телеведущий и писатель Игорь Прокопенко.
"Те, кто у руля сегодняшней Америки, они ничего не решают. Я считаю, что он (Трамп - ред.) не вернется. Но на сегодняшний день он самое яркое явление американской политической жизни. Я на 90 процентов уверен, что глубинная Америка ему не позволит стать президентом. А если он станет президентом, то это будет означать одно — он договорился с глубинными элитами", - уверен эксперт.
Как объяснил автор множества документальных лент о политике, американская политическая система устроена таким образом, чтобы не допустить до поста президента самостоятельного политика, который в состоянии сам принимать решения.
"Когда Трамп пришел на первый срок, он настолько был опутан системой сдержек и противовесов, что за первый срок ничего не успел сделать и, более того, еле досидел до конца срока. Еще чуть-чуть и ему либо бы объявили импичмент, либо посадили", - объяснил собеседник.
Прокопенко выразил мысль, что Дональд Трамп - последний харизматик американской политики.
"Но харизматик - не значит лидер. Я изучаю выступления Трампа, там очень много политической трескотни. Глубинная Америка боится его несистемности, что он может принимать решения, которые пойдут вразрез с ее интересами", - уверен политолог.
Также Прокопенко отметил, что политик Трамп никогда не будет испытывать симпатии к России. Это ему политически не выгодно, что бы он ни говорил, полагает он.
"Нам нужно уяснить одно: даже если Трамп станет президентом, он точно не будет пророссийским. Точно так же он не будет проукраинским, он всегда будет проамериканским. Он не хочет победы России, потому что это будет означать проигрыш всей американской политики", - подытожил Прокопенко.
Также он добавил, что мир между Россией и Украиной в риторике Трампа и его окружения совершенно не значит мир, который имеет в виду российское сообщество — денацификацию Украины.
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