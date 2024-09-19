https://crimea.ria.ru/20240919/dokumentalist-prokopenko-tramp--posledniy-kharizmatik-ameriki-1140453009.html

Документалист Прокопенко: Трамп – последний харизматик Америки

Документалист Прокопенко: Трамп – последний харизматик Америки - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Документалист Прокопенко: Трамп – последний харизматик Америки

Те, кто становится у руля современной Америки, ничего не решают. Именно поэтому Дональд Трамп, скорее всего, не станет во главе Соединенных штатов. Такое мнение РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T11:03

2024-09-19T11:03

2024-09-19T11:03

дональд трамп

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Те, кто становится у руля современной Америки, ничего не решают. Именно поэтому Дональд Трамп, скорее всего, не станет во главе Соединенных штатов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал российский документалист, журналист, телеведущий и писатель Игорь Прокопенко.Как объяснил автор множества документальных лент о политике, американская политическая система устроена таким образом, чтобы не допустить до поста президента самостоятельного политика, который в состоянии сам принимать решения."Когда Трамп пришел на первый срок, он настолько был опутан системой сдержек и противовесов, что за первый срок ничего не успел сделать и, более того, еле досидел до конца срока. Еще чуть-чуть и ему либо бы объявили импичмент, либо посадили", - объяснил собеседник.Прокопенко выразил мысль, что Дональд Трамп - последний харизматик американской политики."Но харизматик - не значит лидер. Я изучаю выступления Трампа, там очень много политической трескотни. Глубинная Америка боится его несистемности, что он может принимать решения, которые пойдут вразрез с ее интересами", - уверен политолог.Также Прокопенко отметил, что политик Трамп никогда не будет испытывать симпатии к России. Это ему политически не выгодно, что бы он ни говорил, полагает он.Также он добавил, что мир между Россией и Украиной в риторике Трампа и его окружения совершенно не значит мир, который имеет в виду российское сообщество — денацификацию Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все бульдоги известны пофамильно: эксперт о "глубинном государстве" в СШАПочему Зеленский боится ТрампаНовая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мнения, игорь прокопенко, сша, политика, в мире, новости