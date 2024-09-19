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В Крыму назначили нового главу Госкомнаца - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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В Крыму назначили нового главу Госкомнаца
В Крыму назначили нового главу Госкомнаца - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Крыму назначили нового главу Госкомнаца
Новым главой Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма назначен Руслан Якубов. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T09:49
2024-09-19T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новым главой Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма назначен Руслан Якубов. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства.Ранее он занимал должность первого заместителя главы Госкомнаца.Предыдущий глава госкомитета Айдер Типпа был снят с должности по собственному желанию. Он занимал пост с 10 марта 2021 года.Руслан Якубов родился 27 сентября 1977 году в Ташкентской области, УзССР.Закончил Прибрежненский совхоз-техникум министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины, затем Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский агротехнологический университет". Третье высшее образование получил в частном образовательном учреждении высшего образования "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) г. Казань по направлению подготовки менеджмент, квалификация – магистр.С 2010 по 2014 годы был заместителем Урожайновского сельского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.С 2014 по 2021 замещал различные должности в администрации Симферопольского района.С мая 2021 по 8 ноября 2022 года был первым заместителем председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым;С 8 ноября 2022 исполнял обязанности заместителя председателя госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов официально назначил министра курортов и туризма КрымаЗамглавы Счетной палаты Крыма ушел в отставкуАксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций Крыма
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крым, госкомнац крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, политика, руслан якубов
В Крыму назначили нового главу Госкомнаца

Руслан Якубов стал главой Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма

09:49 19.09.2024 (обновлено: 10:08 19.09.2024)
 
© Госкомнац КрымаРуслан Якубов стал главой Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма
Руслан Якубов стал главой Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма
© Госкомнац Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новым главой Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма назначен Руслан Якубов. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства.
"Назначить Якубова Руслана Ришатовича в порядке перевода на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым" - говорится в документе.
Ранее он занимал должность первого заместителя главы Госкомнаца.
Предыдущий глава госкомитета Айдер Типпа был снят с должности по собственному желанию. Он занимал пост с 10 марта 2021 года.
Руслан Якубов родился 27 сентября 1977 году в Ташкентской области, УзССР.
Закончил Прибрежненский совхоз-техникум министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины, затем Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский агротехнологический университет". Третье высшее образование получил в частном образовательном учреждении высшего образования "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) г. Казань по направлению подготовки менеджмент, квалификация – магистр.
С 2010 по 2014 годы был заместителем Урожайновского сельского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.
С 2014 по 2021 замещал различные должности в администрации Симферопольского района.
С мая 2021 по 8 ноября 2022 года был первым заместителем председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым;
С 8 ноября 2022 исполнял обязанности заместителя председателя госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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