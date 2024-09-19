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Крымский мост сейчас: появилась очередь со стороны Керчи

Крымский мост сейчас: появилась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Крымский мост сейчас: появилась очередь со стороны Керчи

Утром в четверг у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T10:14

2024-09-19T10:14

2024-09-19T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Утром в четверг у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.В Минтрансе напоминают, что для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем время на его преодоление занимает около семи часов.Также работает паромная переправа через Керченский пролив, перевозя авто массой более 3,5 тонн, которым проезд по Крымскому мосту запрещен.Все маршруты популярны, что доказывает статистика: по словам главы республики Сергея Аксенова, турпоток в Крым с начала 2024 года к последнему месяцу лета превысил 3,2 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма