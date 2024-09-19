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Крымский мост сейчас: появилась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Крымский мост сейчас: появилась очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас: появилась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Крымский мост сейчас: появилась очередь со стороны Керчи
Утром в четверг у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T10:14
2024-09-19T10:14
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Утром в четверг у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.В Минтрансе напоминают, что для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем время на его преодоление занимает около семи часов.Также работает паромная переправа через Керченский пролив, перевозя авто массой более 3,5 тонн, которым проезд по Крымскому мосту запрещен.Все маршруты популярны, что доказывает статистика: по словам главы республики Сергея Аксенова, турпоток в Крым с начала 2024 года к последнему месяцу лета превысил 3,2 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас: появилась очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи

10:14 19.09.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Утром в четверг у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 10:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 49 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
В Минтрансе напоминают, что для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем время на его преодоление занимает около семи часов.
Также работает паромная переправа через Керченский пролив, перевозя авто массой более 3,5 тонн, которым проезд по Крымскому мосту запрещен.
Все маршруты популярны, что доказывает статистика: по словам главы республики Сергея Аксенова, турпоток в Крым с начала 2024 года к последнему месяцу лета превысил 3,2 млн человек.
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