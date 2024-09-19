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Реестр электронных повесток - зачем он нужен и что меняет для россиян

Реестр электронных повесток - зачем он нужен и что меняет для россиян - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Реестр электронных повесток - зачем он нужен и что меняет для россиян

Реестр электронных повесток поможет "увидеть" всех россиян, подлежащих воинскому учету, и уменьшит число ошибок в работе военкоматов, в том числе при призыве... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T15:27

2024-09-19T15:27

2024-09-19T15:27

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повестка

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военкомат

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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА новости Крым, Галина Оленева. Реестр электронных повесток поможет "увидеть" всех россиян, подлежащих воинскому учету, и уменьшит число ошибок в работе военкоматов, в том числе при призыве срочников, воинских сборах или при назначении выплат бойцам спецоперации. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.В России начал работать электронный реестр, где будет размещена информация обо всех повестках, направленных призывникам.Для чего нужен реестр электронных повесток"Электронные повестки сейчас запускаются в качестве эксперимента в нескольких регионах РФ - это связано с реформой военкоматов, которые должны обладать актуальными данными и автоматизировать воинский учет. Сейчас это особенно актуально, поскольку на территорию РФ прибывают новые граждане из бывших советских республик, которые, становясь гражданами, забывают, что на них автоматически ложится воинская обязанность", - говорит Леонков.По его данным, на сегодняшний день военкоматы обладают неполной информацией о гражданах, подлежащих воинскому учету. Нововведение даст возможность "видеть" не только точное количество таких граждан, их возраст, имя и адрес, но и другие важные нюансы - например, медицинские сведения и сведения о составе семьи."О мобилизации сейчас речь не идет. Это неоднократно подчеркивалось на самых высоких уровнях. Однако есть такая вещь, как добровольческое движение, когда люди по собственному желанию идут и подписывают контракт - таких людей сейчас очень много", - напоминает Леонков.По его словам, в случае необходимости, новый реестр поможет бойцам СВО, в том числе добровольцам, подтвердить сведения, необходимые для выплат."Если вдруг выплаты по ранению или, не дай Бог, по потере, чтобы люди не бегали и не собирали сведения по военкоматам, это будет в автоматизированном режиме. Но, конечно, система только запускается и шероховатости могут быть. Когда она будет расширена и доработана с учетом всех тестовых поправок, думаю, россияне оценят ее преимущества", - считает собеседник агентства.Ответственность за неявкуКак сообщалось, войти в электронный реестр можно с помощью подтвержденной учетной записи на "Госуслугах". На сайте можно проверить, направлена ли человеку повестка, уточнить дату, время и место явки, а также получить выписку. Повестка будет считаться врученной спустя 7 дней после размещения в реестре. К тем, кто в течение 20 дней не явится в военкомат, могут предприниматься меры административного реагирования. По словам Леонкова, "Госуслуги" - только дополнительный канал информирования, который не отменяет остальных.Если же гражданин решит избегать похода в военкомат - существует система санкций. Однократная неявка без уважительной причины, скорее всего, приведет к административному штрафу от 10 до 30 тысяч рублей. Если не приходить повторно, ответственность может быть уже уголовной. Санкция - от 200-тысячного штрафа до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько контрактников поступили в российские войска с начала годаПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизацииСрочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб

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повестка, реестр повесток, алексей леонков, мнения, вооруженные силы россии, военкомат, закон и право, общество