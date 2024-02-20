https://crimea.ria.ru/20240220/skolko-kontraktnikov-postupili-v-rossiyskie-voyska-s-nachala-goda-1135108910.html

Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года

Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года

С начала года на службу в Вооруженные силы РФ поступили 50 тысяч контрактников, люди продолжают идти в военкоматы и заключать контракты. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T20:26

2024-02-20T20:26

2024-02-20T20:26

вооруженные силы россии

армия и флот

сергей шойгу

новости

министерство обороны рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133874607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_459e03d747c3df7b1686e59b519f3808.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. С начала года на службу в Вооруженные силы РФ поступили 50 тысяч контрактников, люди продолжают идти в военкоматы и заключать контракты. Об этом журналистам заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.По итогам прошлого года на военную службу по контракту поступили 540 тысяч человек, добавил Шойгу. Это позволило создать резервную армию в составе шести дивизий.По словам министра, сегодня это "обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьезную силу".Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в начале января заявлял, что в 2023 году войска РФ пополнили 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев. По его словам, поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииРоссийские войска усилят самолетами новой модификацииПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, армия и флот, сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия