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Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года
Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года
С начала года на службу в Вооруженные силы РФ поступили 50 тысяч контрактников, люди продолжают идти в военкоматы и заключать контракты. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T20:26
2024-02-20T20:26
вооруженные силы россии
армия и флот
сергей шойгу
новости
министерство обороны рф
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. С начала года на службу в Вооруженные силы РФ поступили 50 тысяч контрактников, люди продолжают идти в военкоматы и заключать контракты. Об этом журналистам заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.По итогам прошлого года на военную службу по контракту поступили 540 тысяч человек, добавил Шойгу. Это позволило создать резервную армию в составе шести дивизий.По словам министра, сегодня это "обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьезную силу".Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в начале января заявлял, что в 2023 году войска РФ пополнили 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев. По его словам, поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииРоссийские войска усилят самолетами новой модификацииПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации
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РИА Новости Крым
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вооруженные силы россии, армия и флот, сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия
Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года

С начала года 50 тысяч контрактников поступили на службу в Вооруженные силы РФ – Шойгу

20:26 20.02.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкНабор на контрактную службу
Набор на контрактную службу - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. С начала года на службу в Вооруженные силы РФ поступили 50 тысяч контрактников, люди продолжают идти в военкоматы и заключать контракты. Об этом журналистам заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.
"В этом году, на сегодняшний день, уже 50 тысяч человек (набраны) по контракту, и они продолжают идти", - сказал руководитель ведомства.
По итогам прошлого года на военную службу по контракту поступили 540 тысяч человек, добавил Шойгу. Это позволило создать резервную армию в составе шести дивизий.
По словам министра, сегодня это "обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьезную силу".
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в начале января заявлял, что в 2023 году войска РФ пополнили 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев. По его словам, поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены.
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Вооруженные силы РоссииАрмия и флотСергей ШойгуНовостиМинистерство обороны РФРоссия
 
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