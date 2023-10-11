https://crimea.ria.ru/20231011/rossiyskie-voyska-usilyat-samoletami-novoy-modifikatsii-1131996331.html

Российские войска усилят самолетами новой модификации

Российские войска усилят самолетами новой модификации - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Российские войска усилят самолетами новой модификации

К 2025 году в России должны удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T09:48

2023-10-11T09:48

2023-10-11T09:49

министерство обороны рф

сергей шойгу

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. К 2025 году в России должны удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске.При этом министр заявил, что с учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза. И она продолжает увеличиваться. По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, сдача самолетов Ил-76МД-90А запланирована в этом году, и они поступят в войска в сроки, установленные контрактными обязательствами.Кроме того, глава Минобороны заявил о необходимости замены Ан-72 и Ан-26 на легкомоторные самолеты."Решение найдено. Теперь надо определится со сроками: как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею ввиду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26. Что в этой части сделано и что предстоит сделать", - отметил генерал Армии РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), безопасность, авиация, авиастроение, новости, ростех