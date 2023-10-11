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Российские войска усилят самолетами новой модификации
Российские войска усилят самолетами новой модификации - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Российские войска усилят самолетами новой модификации
К 2025 году в России должны удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T09:48
2023-10-11T09:48
2023-10-11T09:49
министерство обороны рф
сергей шойгу
оборонно-промышленный комплекс россии
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. К 2025 году в России должны удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске.При этом министр заявил, что с учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза. И она продолжает увеличиваться. По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, сдача самолетов Ил-76МД-90А запланирована в этом году, и они поступят в войска в сроки, установленные контрактными обязательствами.Кроме того, глава Минобороны заявил о необходимости замены Ан-72 и Ан-26 на легкомоторные самолеты."Решение найдено. Теперь надо определится со сроками: как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею ввиду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26. Что в этой части сделано и что предстоит сделать", - отметил генерал Армии РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство
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министерство обороны рф, сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), безопасность, авиация, авиастроение, новости, ростех
Российские войска усилят самолетами новой модификации
Шойгу поставил задачу модернизировать боевые и транспортные самолеты в России
09:48 11.10.2023 (обновлено: 09:49 11.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. К 2025 году в России должны удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске.
"К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить", – заявил глава российского военного ведомства.
При этом министр заявил, что с учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза. И она продолжает увеличиваться.
"Во-первых, нам необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который у нас есть. Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности", - сказал Шойгу.
По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, сдача самолетов Ил-76МД-90А запланирована в этом году, и они поступят в войска в сроки, установленные контрактными обязательствами.
Кроме того, глава Минобороны заявил о необходимости замены Ан-72 и Ан-26 на легкомоторные самолеты.
"Решение найдено. Теперь надо определится со сроками: как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею ввиду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26. Что в этой части сделано и что предстоит сделать", - отметил генерал Армии РФ.
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