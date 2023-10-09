https://crimea.ria.ru/20231009/armiya-rossii-poluchila-novuyu-partiyu-istrebiteley-bombardirovschikov-su-34-1131942004.html

Армия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Армия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Армия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

"Ростех" передал Министерству обороны вторую в этом году партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T08:43

2023-10-09T08:43

2023-10-09T08:43

армия и флот

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

ростех

су-34

военно-промышленный комплекс (впк)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. "Ростех" передал Министерству обороны вторую в этом году партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба госкорпорации.Первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что обязательства по поставке в войска Су-34 в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно.Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что ОАК успешно выполняет поставки самолетов по программе текущего года и уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году. Набранный корпорацией и предприятиями-смежниками темп работы позволяет поставлять Минобороны России новые высокоэффективные авиационные комплексы, добавил он.Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Су-34 обладает широким спектром боевых возможностей, что позволяет применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.Вооружение самолета размещается на 12 точках подвески и включает встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 150 снарядами, управляемые ракеты "воздух ‑ воздух" четырех типов, управляемые ракеты "воздух ‑ поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.Отличительными особенностями самолета являются двухместная бронированная кабина (капсула), большой радиус действия, новые высокопроизводительные компьютеры, цветные жидкокристаллические индикаторы, приемник спутниковой навигации и новый цифровой комплекс средств связи.Дальность полета составляет до 4000 км, скорость – до 1900 км/ч.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурствоВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – ШойгуШойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), ростех, су-34, военно-промышленный комплекс (впк), россия, новости