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В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу - РИА Новости Крым, 05.10.2023
В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T11:02
2023-10-05T11:04
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Шойгу добавил, что за последний месяц на службу приняты 38 тысяч добровольцев для участия в специальной военной операции."Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", - указал руководитель ведомства.Также глава Минобороны отметил работу инструкторов-офицеров, обучающих добровольцев и контрактников на полигонах. По словам Шойгу, все сто процентов инструкторов имеют боевой опыт.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что порядка 270 тысяч человек подписали контракты на службу в Вооруженных силах РФ. По словам главы государства, ежедневно контракт подписывают порядка полутора тысяч человек, поэтому необходимости в новой мобилизации в стране нет.Министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач, поэтому проводить дополнительную мобилизацию не планируется.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииПризывной возраст повышен – подписан законШойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО
https://crimea.ria.ru/20231003/budet-li-dopolnitelnaya-mobilizatsiya-dlya-uchastiya-v-svo-1131820084.html
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сергей шойгу, новости сво, армия и флот, министерство обороны рф, общество, новости
В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу

Шойгу: в Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков по каждой группировке

11:02 05.10.2023 (обновлено: 11:04 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенные сборы
Военные сборы - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"У нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы фактически по каждой группировке резервные полки, которые готовятся. На сегодняшний день у нас девять таких резервных полков, которые готовятся, и идет постоянно пополнение", - сказал министр на совещании в штабе Объединенной группировки войск.
Шойгу добавил, что за последний месяц на службу приняты 38 тысяч добровольцев для участия в специальной военной операции.
"Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", - указал руководитель ведомства.
Также глава Минобороны отметил работу инструкторов-офицеров, обучающих добровольцев и контрактников на полигонах. По словам Шойгу, все сто процентов инструкторов имеют боевой опыт.
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3 октября, 12:25
Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что порядка 270 тысяч человек подписали контракты на службу в Вооруженных силах РФ. По словам главы государства, ежедневно контракт подписывают порядка полутора тысяч человек, поэтому необходимости в новой мобилизации в стране нет.
Министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач, поэтому проводить дополнительную мобилизацию не планируется.
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