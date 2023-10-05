https://crimea.ria.ru/20231005/v-vooruzhennykh-silakh-rf-sformirovany-9-rezervnykh-polkov-dlya-svo--shoygu-1131870162.html

В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу

В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу - РИА Новости Крым, 05.10.2023

В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу

В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T11:02

2023-10-05T11:02

2023-10-05T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Шойгу добавил, что за последний месяц на службу приняты 38 тысяч добровольцев для участия в специальной военной операции."Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", - указал руководитель ведомства.Также глава Минобороны отметил работу инструкторов-офицеров, обучающих добровольцев и контрактников на полигонах. По словам Шойгу, все сто процентов инструкторов имеют боевой опыт.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что порядка 270 тысяч человек подписали контракты на службу в Вооруженных силах РФ. По словам главы государства, ежедневно контракт подписывают порядка полутора тысяч человек, поэтому необходимости в новой мобилизации в стране нет.Министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач, поэтому проводить дополнительную мобилизацию не планируется.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииПризывной возраст повышен – подписан законШойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

https://crimea.ria.ru/20231003/budet-li-dopolnitelnaya-mobilizatsiya-dlya-uchastiya-v-svo-1131820084.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости сво, армия и флот, министерство обороны рф, общество, новости