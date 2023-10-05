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Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО
Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО
Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T09:29
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министерство обороны рф
южный военный округ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны России.Занятия на полигонах идут под руководством офицеров, которые получили боевой опыт в зоне спецоперации. Бойцы отрабатывают эвакуацию раненых из техники и окопов, транспортировку их на машины, также учатся налаживать связь во время наступательного боя.Командир учебного центра по подготовке операторов беспилотников доложил Шойгу, что выпускники уже наработали серьезный боевой опыт. Было продемонстрировано учебное оборудование, а также применение боевого дрона. Кроме того, в присутствии министра прошли боевые стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается на Купянском направленииШойгу назвал самое сложное направление в зоне СВОКомандные пункты четырех бригад ВСУ разбиты – Минобороны
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министерство обороны рф, южный военный округ, новости сво, сергей шойгу, новости, россия, армия и флот, вооруженные силы россии
Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Шойгу проинспектировал подготовку военных и добровольцев на полигонах в ЮВО

09:29 05.10.2023 (обновлено: 09:40 05.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны С. Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах ЮВО
Министр обороны С. Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах ЮВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны России.
"Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Занятия на полигонах идут под руководством офицеров, которые получили боевой опыт в зоне спецоперации. Бойцы отрабатывают эвакуацию раненых из техники и окопов, транспортировку их на машины, также учатся налаживать связь во время наступательного боя.
Командир учебного центра по подготовке операторов беспилотников доложил Шойгу, что выпускники уже наработали серьезный боевой опыт. Было продемонстрировано учебное оборудование, а также применение боевого дрона.
Кроме того, в присутствии министра прошли боевые стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель".
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