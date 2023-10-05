https://crimea.ria.ru/20231005/shoygu-proveril-podgotovku-voennykh-i-dobrovoltsev-na-poligonakh-yuvo-1131868278.html

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T09:29

2023-10-05T09:29

2023-10-05T09:40

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны России.Занятия на полигонах идут под руководством офицеров, которые получили боевой опыт в зоне спецоперации. Бойцы отрабатывают эвакуацию раненых из техники и окопов, транспортировку их на машины, также учатся налаживать связь во время наступательного боя.Командир учебного центра по подготовке операторов беспилотников доложил Шойгу, что выпускники уже наработали серьезный боевой опыт. Было продемонстрировано учебное оборудование, а также применение боевого дрона. Кроме того, в присутствии министра прошли боевые стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается на Купянском направленииШойгу назвал самое сложное направление в зоне СВОКомандные пункты четырех бригад ВСУ разбиты – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230930/armiya-rossii-otrazila-devyat-atak-po-dvum-osnovnym-napravleniyam-za-sutki-1131763893.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, южный военный округ, новости сво, сергей шойгу, новости, россия, армия и флот, вооруженные силы россии