https://crimea.ria.ru/20230906/armiya-rossii-prodvigaetsya-na-kupyanskom-napravlenii-1131202424.html

Армия России продвигается на Купянском направлении

Армия России продвигается на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Армия России продвигается на Купянском направлении

Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив за сутки две контратаки в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T13:39

2023-09-06T13:39

2023-09-06T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив за сутки две контратаки в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.За сутки российские войска отразили на этом направлении две контратаки ВСУ, которые они предприняли силами штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады, потеряв до 40 военнослужащих.В Минобороны также сообщили, что ВС РФ за прошедшие сутки отбили четыре атаки на Запорожском направлении у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении российских войск нет.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что самая напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва. Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУ Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на ХерсонщинеКогда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма

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2023

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