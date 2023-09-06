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Армия России продвигается на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Армия России продвигается на Купянском направлении
Армия России продвигается на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Армия России продвигается на Купянском направлении
Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив за сутки две контратаки в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T13:39
2023-09-06T13:39
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив за сутки две контратаки в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.За сутки российские войска отразили на этом направлении две контратаки ВСУ, которые они предприняли силами штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады, потеряв до 40 военнослужащих.В Минобороны также сообщили, что ВС РФ за прошедшие сутки отбили четыре атаки на Запорожском направлении у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении российских войск нет.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что самая напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва. Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУ Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на ХерсонщинеКогда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, новости
Армия России продвигается на Купянском направлении

Минобороны: Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение на Купянском направлении

13:39 06.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив за сутки две контратаки в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.
За сутки российские войска отразили на этом направлении две контратаки ВСУ, которые они предприняли силами штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады, потеряв до 40 военнослужащих.
В Минобороны также сообщили, что ВС РФ за прошедшие сутки отбили четыре атаки на Запорожском направлении у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении российских войск нет.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что самая напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва.
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