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Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма

Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма

Коренной перелом в ходе специальной военной операции в пользу России наступит весной следующего года. Такой прогноз озвучил вице-премьер РК – постпред... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T09:15

2023-09-06T09:15

2023-09-06T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Коренной перелом в ходе специальной военной операции в пользу России наступит весной следующего года. Такой прогноз озвучил вице-премьер РК – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Постпред Крыма при президенте выразил уверенность, что в отношении киевского режима "будут применены те меры, которые отрубят голову гидре нацизма и терроризма".Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

https://crimea.ria.ru/20230905/poslednyaya-fishka-v-kazino-ekspert-otsenil-aktivizatsiyu-kontrnastupa-vsu-1131188976.html

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мнения, георгий мурадов, новости сво, новости, украина, нацизм, неонацизм, россия