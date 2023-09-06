https://crimea.ria.ru/20230906/chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii--otvet-minoborony-1131201399.html

Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны

Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны

Вооруженные силы России за прошедшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T12:54

2023-09-06T12:54

2023-09-06T12:55

министерство обороны рф

новости сво

запорожская область

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении российских войск нет. Об этом сообщает Минобороны России.За сутки здесь уничтожено около 40 украинских военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, орудие FH-70 производства Великобритании и другие виды техники и вооружения.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самая напряженная обстановка в зоне СВО сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва. Он отметил мужество и героизм российских сил, которые на этом направлении наносят украинским подразделениям серьезный ущерб.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВОЭто провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУХод боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности

https://crimea.ria.ru/20230906/moschnyy-udar-nanesen-po-baze-podgotovki-diversionnykh-grupp-vsu-1131201135.html

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине