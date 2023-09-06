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Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны
Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны
Вооруженные силы России за прошедшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T12:54
2023-09-06T12:55
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении российских войск нет. Об этом сообщает Минобороны России.За сутки здесь уничтожено около 40 украинских военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, орудие FH-70 производства Великобритании и другие виды техники и вооружения.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самая напряженная обстановка в зоне СВО сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва. Он отметил мужество и героизм российских сил, которые на этом направлении наносят украинским подразделениям серьезный ущерб.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВОЭто провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУХод боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности
https://crimea.ria.ru/20230906/moschnyy-udar-nanesen-po-baze-podgotovki-diversionnykh-grupp-vsu-1131201135.html
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министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине
Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны

Минобороны: тактическое положение войск на Запорожском направлении не изменилось

12:54 06.09.2023 (обновлено: 12:55 06.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении российских войск нет. Об этом сообщает Минобороны России.
"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет", - говорится в сообщении.
За сутки здесь уничтожено около 40 украинских военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, орудие FH-70 производства Великобритании и другие виды техники и вооружения.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самая напряженная обстановка в зоне СВО сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва. Он отметил мужество и героизм российских сил, которые на этом направлении наносят украинским подразделениям серьезный ущерб.
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Министерство обороны РФНовости СВОЗапорожская областьПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия Украине
 
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