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Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности
Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности
Украинские подразделения продолжают контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка на южном фланге Артемовска, идут бои за решающие высоты. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T10:51
2023-09-06T10:51
2023-09-06T10:55
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ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Украинские подразделения продолжают контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка на южном фланге Артемовска, идут бои за решающие высоты. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, российские подразделения в свою очередь ведут контратаки для улучшения позиций.В целом, отметил врио главы ДНР, ситуация на Донецком фронте остается "стабильно напряженной", при этом "каких-либо критических переломных моментов не видно и не предполагается".В частности, на Южно-Донецком направлении противник предпринял несколько попыток "прощупать оборону" по рубежу Новомайорское – Новодонецкое, но российские войска отбили атаки и контролируют ситуацию. По словам Пушилина, "нет никаких предпосылок, что она может поменяться".Министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил, что наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.Вместе с тем российские войска на Запорожском направлении нанесли украинским подразделениям значительный ущерб, отметил он.Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в свою очередь сообщил, что ВСУ начали наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское под Угледаром в ДНР. По его словам, украинские войска предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что активизация боевых действий ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях обусловлена тем, что у киевского режима остался всего месяц, чтобы добиться хоть каких-то успехов до осенней распутицы.Он отметил, что сейчас украинское командование и войска находятся "в стратегическом, тактическом и оперативном тупике", и это уже признают на Западе.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – МинобороныШойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации
https://crimea.ria.ru/20230906/kogda-v-svo-nastupit-korennoy-perelom-v-polzu-rossii--prognoz-iz-kryma-1131189251.html
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Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности
Пушилин: по флангам Артемовска идут бои за контроль над решающими высотами
10:51 06.09.2023 (обновлено: 10:55 06.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Украинские подразделения продолжают контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка на южном фланге Артемовска, идут бои за решающие высоты. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"На флангах Артемовска горячо. Идут бои в районе Верховского водохранилища, также продолжаются попытки противника занять наши позиции и контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка. Там идет борьба за высоты, которые являются решающим фактором на определенных этапах. Существенных изменений нет", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, российские подразделения в свою очередь ведут контратаки для улучшения позиций.
В целом, отметил врио главы ДНР, ситуация на Донецком фронте остается "стабильно напряженной", при этом "каких-либо критических переломных моментов не видно и не предполагается".
В частности, на Южно-Донецком направлении противник предпринял несколько попыток "прощупать оборону" по рубежу Новомайорское – Новодонецкое, но российские войска отбили атаки и контролируют ситуацию. По словам Пушилина, "нет никаких предпосылок, что она может поменяться".
Министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил, что наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении
, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.
Вместе с тем российские войска на Запорожском направлении нанесли украинским подразделениям значительный ущерб
, отметил он.
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в свою очередь сообщил, что ВСУ начали наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское под Угледаром в ДНР. По его словам, украинские войска предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым
высказал мнение, что активизация боевых действий ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях обусловлена тем, что у киевского режима остался всего месяц, чтобы добиться хоть каких-то успехов до осенней распутицы.
Он отметил, что сейчас украинское командование и войска находятся "в стратегическом, тактическом и оперативном тупике", и это уже признают на Западе.
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