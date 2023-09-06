https://crimea.ria.ru/20230906/khod-boev-po-flangam-artemovska-pushilin-raskryl-podrobnosti-1131198458.html

Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности

Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности

Украинские подразделения продолжают контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка на южном фланге Артемовска, идут бои за решающие высоты. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T10:51

2023-09-06T10:51

2023-09-06T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Украинские подразделения продолжают контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка на южном фланге Артемовска, идут бои за решающие высоты. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, российские подразделения в свою очередь ведут контратаки для улучшения позиций.В целом, отметил врио главы ДНР, ситуация на Донецком фронте остается "стабильно напряженной", при этом "каких-либо критических переломных моментов не видно и не предполагается".В частности, на Южно-Донецком направлении противник предпринял несколько попыток "прощупать оборону" по рубежу Новомайорское – Новодонецкое, но российские войска отбили атаки и контролируют ситуацию. По словам Пушилина, "нет никаких предпосылок, что она может поменяться".Министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил, что наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.Вместе с тем российские войска на Запорожском направлении нанесли украинским подразделениям значительный ущерб, отметил он.Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в свою очередь сообщил, что ВСУ начали наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское под Угледаром в ДНР. По его словам, украинские войска предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что активизация боевых действий ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях обусловлена тем, что у киевского режима остался всего месяц, чтобы добиться хоть каких-то успехов до осенней распутицы.Он отметил, что сейчас украинское командование и войска находятся "в стратегическом, тактическом и оперативном тупике", и это уже признают на Западе.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – МинобороныШойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации

https://crimea.ria.ru/20230906/kogda-v-svo-nastupit-korennoy-perelom-v-polzu-rossii--prognoz-iz-kryma-1131189251.html

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