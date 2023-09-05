https://crimea.ria.ru/20230905/sergey-shoygu-otmetil-geroizm-brigady-morskoy-pekhoty-iz-sevastopolya-1131176187.html

Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя

Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя

Министр обороны Сергей Шойгу отметил мужество и героизм военнослужащих 810-й гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, которая базируется в Севастополе. РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T13:30

2023-09-05T13:30

2023-09-05T13:31

сергей шойгу

министерство обороны рф

севастополь

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу отметил мужество и героизм военнослужащих 810-й гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, которая базируется в Севастополе. Об этом глава военного ведомства заявил, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Владимир Путин 29 августа наградил 810-ю бригаду морской пехоты орденом Ушакова. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, очередной награды морпехи удостоились за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе боев за село Работино в Запорожской области.27 июля героические действия военнослужащих 810-й бригады отметил лично президент Владимир Путин, комментируя масштабную атаку ВСУ, успешно отбитую нашими восками 26 июля. В ходе этих боев на Ореховском направлении в Запорожской области было уничтожено 22 танка, 10 БМП и около 100 военнослужащих противника.810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты была создана в 1966 году. С 2015 года военнослужащие этой бригады принимали участие в военных действиях в Сирии, с 2022 года – на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВОПодвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности

https://crimea.ria.ru/20230830/chetvero-boytsov-iz-sevastopolya-udostoeny-gosnagrad-za-geroizm-v-zone-svo-1131048982.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, севастополь, армия и флот, новости сво, подвиги героев, новости