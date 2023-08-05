https://crimea.ria.ru/20230805/podvig-ekipazha-tanka-alesha-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1130554247.html

Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности

Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности

В Минобороны России рассказали, как экипаж танка "Алеша" отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении. РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T17:17

2023-08-05T17:17

2023-08-05T17:17

сво

министерство обороны рф

запорожская область

вооруженные силы россии

подвиги героев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны России рассказали, как экипаж танка "Алеша" отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении.5 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу представил к присвоению звания Герой России весь экипаж танка "Алеша", который в одиночку отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении в зоне спецоперации. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также поручил наградить экипаж государственными наградами республики. Экипаж "Алеши" в тот день попал под массированный артиллерийский обстрел, был ранен механик-водитель. Из боевой машины его вытащил командир танка, старший лейтенант Расим Баксиков. Передав товарища в передовую медгруппу, он занял его место.Лейтенант Александр Леваков занял место командира, и боевая машина выдвинулась к позициям мотострелкового полка для поддержки обороны.На подходе к одному из населенных пунктов в лесополосе он обнаружил восемь единиц техники врага, в том числе два танка. Оценив обстановку, командир принял решение немедленно вступить в бой, несмотря на превосходство сил противника.Баксиков маневрировал на поле боя, командуя экипажем, а Леваков передавал целеуказание наводчику, руководя огнем."Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью", – рассказали в ведомстве.После уничтожения последней боевой машины противника экипаж "Алеши" еще около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. А когда боекомплект иссяк, командир Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк.Однако, сделав три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк попал под артиллерийский огонь противника и получил повреждение. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины необходима незамедлительная помощь, Баксиков вместе со своим экипажем решил отбуксировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.Операция проводилась под непрекращающимся обстрелом ВСУ. Но благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен.Потери врага в результате боя экипажа "Алеши" превысили 100 боевиков убитыми и ранеными.В конце июля президент РФ Владимир Путин поручил вручить госнаграды бойцам подразделений, которые отличились при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении в Запорожской области 26 июля.Читайте также на РИА новости Крым:Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФПутин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своимПутин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, запорожская область, вооруженные силы россии, подвиги героев, новости