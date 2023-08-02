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Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим
Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим
Президент России Владимир Путин призвал государственных служащих на разных уровнях власти относиться к семьям погибших участников специальной военной операции... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T15:26
2023-08-02T15:26
2023-08-02T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал государственных служащих на разных уровнях власти относиться к семьям погибших участников специальной военной операции как к своим и делать это по зову сердца.Президент отметил высшими государственными наградами деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.Так, звездами Героя России посмертно награждены командир мотострелковой бригады полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Воробьев.Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей – поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны, сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручает госнаграды в Кремле. ВидеоПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОЗа разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде
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владимир путин (политик), россия, сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, подвиги героев, новости, правительство россии, общество
Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим
Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим
15:26 02.08.2023 (обновлено: 15:27 02.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал государственных служащих на разных уровнях власти относиться к семьям погибших участников специальной военной операции как к своим и делать это по зову сердца.
"Хочу обратиться к семьям наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами. Хочу, чтобы меня услышали все мои коллеги во всей стране на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети – наши дети, и относиться нужно именно таким образом не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца", – сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Президент отметил высшими государственными наградами деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
Так, звездами Героя России посмертно награждены командир мотострелковой бригады полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Воробьев.
Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей – поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны, сказал Путин.
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