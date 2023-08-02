https://crimea.ria.ru/20230802/putin-chinovniki-dolzhny-otnositsya-k-semyam-pogibshikh-boytsov-kak-k-svoim-1130491046.html

Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим

Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим

Президент России Владимир Путин призвал государственных служащих на разных уровнях власти относиться к семьям погибших участников специальной военной операции... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T15:26

2023-08-02T15:26

2023-08-02T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал государственных служащих на разных уровнях власти относиться к семьям погибших участников специальной военной операции как к своим и делать это по зову сердца.Президент отметил высшими государственными наградами деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.Так, звездами Героя России посмертно награждены командир мотострелковой бригады полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Воробьев.Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей – поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны, сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручает госнаграды в Кремле. ВидеоПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОЗа разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, подвиги героев, новости, правительство россии, общество