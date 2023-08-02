https://crimea.ria.ru/20230802/putin-vruchaet-gosnagrady-v-kremle-pryamaya-translyatsiya-1130488625.html

Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция

Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T14:19

2023-08-02T14:19

2023-08-02T14:19

владимир путин (политик)

прямая трансляция

россия

общество

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СИФМЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.Высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.В списке награждаемых - удостоенные звания Героя Российской Федерации, Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, Ордена почета, Ордена Мужества, Ордена Пирогова, Ордена Дружбы, медалями, знаками отличия и почетными званиями.Путин вручает государственные награды несколько раз в год. Традиционно подобные мероприятия проходят в Екатерининском зале Кремля.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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