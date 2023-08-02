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Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция
Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T14:19
2023-08-02T14:19
владимир путин (политик)
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СИФМЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.Высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.В списке награждаемых - удостоенные звания Героя Российской Федерации, Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, Ордена почета, Ордена Мужества, Ордена Пирогова, Ордена Дружбы, медалями, знаками отличия и почетными званиями.Путин вручает государственные награды несколько раз в год. Традиционно подобные мероприятия проходят в Екатерининском зале Кремля.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), прямая трансляция, россия, общество, видео
Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция

Путин вручает госнаграды в Екатерининском зале Кремля

14:19 02.08.2023
 
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СИФМЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
В списке награждаемых - удостоенные звания Героя Российской Федерации, Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, Ордена почета, Ордена Мужества, Ордена Пирогова, Ордена Дружбы, медалями, знаками отличия и почетными званиями.
Путин вручает государственные награды несколько раз в год. Традиционно подобные мероприятия проходят в Екатерининском зале Кремля.
Владимир Путин (политик)Прямая трансляцияРоссияОбщество
 
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