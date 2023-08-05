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Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России
Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России
Министр обороны России Сергей Шойгу представил к присвоению звания Герой России весь экипаж танка "Алеша", который в одиночку отразил атаку превосходящих сил... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T15:41
2023-08-05T15:51
министерство обороны рф
сергей шойгу
подвиги героев
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу представил к присвоению звания Герой России весь экипаж танка "Алеша", который в одиночку отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны."Военнослужащие танкового экипажа "Алеша", отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны РФ к присвоению звания Героев России", - говорится в сообщении.Ранее в сети появилось видео, снятое на камеру дрона-разведчика нашими бойцами, на котором один танк при поддержке БПЛА, ПТУР и СПГ выстоял в схватке с колонной вражеской бронетехники, подбив несколько танков и бронемашин.Также экипаж танка, остановивший атаку противника на Запорожском направлении, будет представлен к государственным наградам Донецкой Народной Республики. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.Ранее президент России Владимир Путин поручил вручить государственные награды бойцам подразделений, отличившимся при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении Запорожской области 26 июля. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры "продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", уничтожив 26 танков и 13 бронемашин, а также порядка 200 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своимЗа разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к наградеПушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, сергей шойгу, подвиги героев, сво, новости
Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России

Шойгу представил к званию Герой России весь экипаж танка "Алеша" – Минобороны

15:41 05.08.2023 (обновлено: 15:51 05.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу представил к присвоению звания Герой России весь экипаж танка "Алеша", который в одиночку отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны.
"Военнослужащие танкового экипажа "Алеша", отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны РФ к присвоению звания Героев России", - говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось видео, снятое на камеру дрона-разведчика нашими бойцами, на котором один танк при поддержке БПЛА, ПТУР и СПГ выстоял в схватке с колонной вражеской бронетехники, подбив несколько танков и бронемашин.
Также экипаж танка, остановивший атаку противника на Запорожском направлении, будет представлен к государственным наградам Донецкой Народной Республики. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вручить государственные награды бойцам подразделений, отличившимся при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении Запорожской области 26 июля. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры "продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", уничтожив 26 танков и 13 бронемашин, а также порядка 200 военнослужащих противника.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуПодвиги героевСВОНовости
 
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16:11Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено
15:41Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России
15:16Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область
14:53Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации
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