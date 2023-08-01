За разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде
Шойгу представил к госнаградам экипаж танка ВС РФ за разбитую колонну ВСУ
© РИА Новости. Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку героически отразил атаку колонны бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 года", - говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось видео, снятое на камеру дрона-разведчика нашими бойцами, на котором один танк при поддержке БПЛА, ПТУРщиков и СПГ выстоял в схватке с четырьмя вражескими танками и восемью бронемашинами.
Также экипаж танка, остановивший атаку противника на Запорожском направлении, будет представлен к государственным наградам Донецкой Народной Республики. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вручить государственные награды бойцам подразделений, отличившимся при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении Запорожской области 26 июля. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры "продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", уничтожив 26 танков и 13 бронемашин, а также порядка 200 военнослужащих противника.
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