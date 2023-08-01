https://crimea.ria.ru/20230801/za-razbituyu-kolonnu-vsu-ekipazh-tanka-alesha-predstavyat-k-nagrade-1130470576.html

За разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде

За разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде - РИА Новости Крым, 01.08.2023

За разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку героически отразил атаку колонны бронетехники ВСУ на... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T14:44

2023-08-01T14:44

2023-08-01T14:44

танк "алеша"

министерство обороны рф

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку героически отразил атаку колонны бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Ранее в сети появилось видео, снятое на камеру дрона-разведчика нашими бойцами, на котором один танк при поддержке БПЛА, ПТУРщиков и СПГ выстоял в схватке с четырьмя вражескими танками и восемью бронемашинами.Также экипаж танка, остановивший атаку противника на Запорожском направлении, будет представлен к государственным наградам Донецкой Народной Республики. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.Ранее президент России Владимир Путин поручил вручить государственные награды бойцам подразделений, отличившимся при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении Запорожской области 26 июля. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры "продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", уничтожив 26 танков и 13 бронемашин, а также порядка 200 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистовПутин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом ГагаринаГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие недели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танк "алеша", министерство обороны рф, сергей шойгу