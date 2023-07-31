https://crimea.ria.ru/20230731/putin-nagradil-kosmonavta-shkaplerova-ordenom-gagarina-1130456984.html
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина
Президент России Владимир Путин наградил космонавта из Севастополя, заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T19:01
2023-07-31T19:01
2023-07-31T19:15
антон шкаплеров (космонавт, герой россии)
владимир путин (политик)
космос
россия
новости
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111582/38/1115823877_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_4d443a8d77b5f3432569456252dbb06c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил космонавта из Севастополя, заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Указ размещен на официальном портале правовой информации.Орден Гагарина – государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента в 27 мае 2023 года.Орденом награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.Кроме того, награда вручается за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтовКак Крым покорял космосКто открыл миру космос: лица первых
космос
россия
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111582/38/1115823877_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_81e30d4f10bdb20ce523d86191a31a07.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон шкаплеров (космонавт, герой россии), владимир путин (политик), космос, россия, новости, севастополь
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина
Путин наградил Шкаплерова орденом Гагарина за вклад в развитие пилотируемой космонавтики
19:01 31.07.2023 (обновлено: 19:15 31.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил космонавта из Севастополя, заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Указ размещен на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом Гагарина Шкаплерова Антона Николаевича", - говорится в документе.
Орден Гагарина – государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента в 27 мае 2023 года.
Орденом награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.
Кроме того, награда вручается за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.
Читайте также на РИА Новости Крым: