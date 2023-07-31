https://crimea.ria.ru/20230731/putin-nagradil-kosmonavta-shkaplerova-ordenom-gagarina-1130456984.html

Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина

Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил космонавта из Севастополя, заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T19:01

2023-07-31T19:01

2023-07-31T19:15

антон шкаплеров (космонавт, герой россии)

владимир путин (политик)

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил космонавта из Севастополя, заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Указ размещен на официальном портале правовой информации.Орден Гагарина – государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента в 27 мае 2023 года.Орденом награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.Кроме того, награда вручается за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтовКак Крым покорял космосКто открыл миру космос: лица первых

космос

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров (космонавт, герой россии), владимир путин (политик), космос, россия, новости, севастополь