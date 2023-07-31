Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230731/putin-nagradil-kosmonavta-shkaplerova-ordenom-gagarina-1130456984.html
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина
Президент России Владимир Путин наградил космонавта из Севастополя, заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T19:01
2023-07-31T19:15
антон шкаплеров (космонавт, герой россии)
владимир путин (политик)
космос
россия
новости
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111582/38/1115823877_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_4d443a8d77b5f3432569456252dbb06c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил космонавта из Севастополя, заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Указ размещен на официальном портале правовой информации.Орден Гагарина – государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента в 27 мае 2023 года.Орденом награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.Кроме того, награда вручается за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтовКак Крым покорял космосКто открыл миру космос: лица первых
космос
россия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111582/38/1115823877_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_81e30d4f10bdb20ce523d86191a31a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон шкаплеров (космонавт, герой россии), владимир путин (политик), космос, россия, новости, севастополь
Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина

Путин наградил Шкаплерова орденом Гагарина за вклад в развитие пилотируемой космонавтики

19:01 31.07.2023 (обновлено: 19:15 31.07.2023)
 
© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКомандир МКС-55 Антон Шкаплеров. Архивное фото
Командир МКС-55 Антон Шкаплеров. Архивное фото
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил космонавта из Севастополя, заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Указ размещен на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом Гагарина Шкаплерова Антона Николаевича", - говорится в документе.
Орден Гагарина – государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента в 27 мае 2023 года.
Орденом награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.
Кроме того, награда вручается за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов
Как Крым покорял космос
Кто открыл миру космос: лица первых
 
Антон Шкаплеров (космонавт, Герой России)Владимир Путин (политик)космосРоссияНовостиСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Новые повестки и цифровые рубли: что ждет россиян в августе
19:16Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику
19:01Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина
18:46Патрушев: спецслужбы Запада хотят создать сепаратистский нацбат в Карелии
18:28Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН
18:17В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
18:03Более 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации
17:51Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку
17:45Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВО
17:31ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника
17:10Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области
16:4814 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину
16:30США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев
16:1730 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон
16:05В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым
15:52Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму
15:31Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в суде
15:21Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях
15:12"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму
14:57ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
Лента новостейМолния