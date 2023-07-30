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Пушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Пушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУ
Пушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Пушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУ
Экипаж танка, остановивший атаку восьми танков и броневиков противника на Запорожском направлении, будет представлен к государственным наградам Донецкой... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T18:19
2023-07-30T18:25
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
подвиги героев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Экипаж танка, остановивший атаку восьми танков и броневиков противника на Запорожском направлении, будет представлен к государственным наградам Донецкой Народной Республики. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.Пушилин добавил, что уже дал по этому поводу соответствующее поручение.Указанный бой состоялся накануне в районе Новодаровки. Российский танк Т-72 при поддержке артиллерии разгромил бронегруппу ВСУ, состоящую из нескольких танков и бронетранспортеров.Как рассказал РИА Новости командир подразделения, воздушная разведка обнаружила выдвижение колонны противника в сторону российских позиций. После этого российский танк отправился навстречу колонне и принял бой. В результате, по его словам, отечественная бронемашина поразила семь единиц техники, еще несколько были поражены ПТУР и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без значительных повреждений.Ранее президент России Владимир Путин поручил вручить государственные награды бойцам подразделений, отличившимся при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении Запорожской области 26 июля. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры "продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", уничтожив 26 танков и 13 бронемашин, а также порядка 200 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на ЗапорожьеГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
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Новости
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), подвиги героев, новости
Пушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУ

Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну бронетехники ВСУ

18:19 30.07.2023 (обновлено: 18:25 30.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Экипаж танка, остановивший атаку восьми танков и броневиков противника на Запорожском направлении, будет представлен к государственным наградам Донецкой Народной Республики. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из восьми единиц натовской техники на Запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что уже дал по этому поводу соответствующее поручение.
Указанный бой состоялся накануне в районе Новодаровки. Российский танк Т-72 при поддержке артиллерии разгромил бронегруппу ВСУ, состоящую из нескольких танков и бронетранспортеров.
Как рассказал РИА Новости командир подразделения, воздушная разведка обнаружила выдвижение колонны противника в сторону российских позиций. После этого российский танк отправился навстречу колонне и принял бой. В результате, по его словам, отечественная бронемашина поразила семь единиц техники, еще несколько были поражены ПТУР и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без значительных повреждений.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вручить государственные награды бойцам подразделений, отличившимся при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении Запорожской области 26 июля. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры "продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", уничтожив 26 танков и 13 бронемашин, а также порядка 200 военнослужащих противника.
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