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ВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье
ВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье - РИА Новости Крым, 28.07.2023
ВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье
В ходе безуспешной атаки на российские позиции в районах Работино и Успеновки Запорожской области 27 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три немецких... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T14:47
2023-07-28T14:47
2023-07-28T14:47
танки leopard
запорожская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В ходе безуспешной атаки на российские позиции в районах Работино и Успеновки Запорожской области 27 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три немецких танка Leopard, два французских танка AMXи порядка 180 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские подразделения уничтожили до 180 боевиков, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".Кроме того, на Времевском выступе в районе Старомайорского Донецкой народной республики подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.На данном направлении ВСУ потеряли 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б".Накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожской направлении. Все атаки были героически отражены с большими потерями для противника. Глава государства подчеркнул, что российские солдаты и офицеры 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе отражения атак ВСУ продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. По поручению президента им вручат государственные награды.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным ЛиманомГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине
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танки leopard, запорожская область, сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот
ВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье
Минобороны: ВСУ потеряли 3 танка Leopard при попытке атаковать позиции РФ на Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В ходе безуспешной атаки на российские позиции в районах Работино и Успеновки Запорожской области 27 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три немецких танка Leopard, два французских танка AMXи порядка 180 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника", – говорится в сообщении.
Российские подразделения уничтожили до 180 боевиков, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".
Кроме того, на Времевском выступе в районе Старомайорского Донецкой народной республики подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.
На данном направлении ВСУ потеряли 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б".
Накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожской направлении. Все атаки были героически отражены с большими потерями для противника.
Глава государства подчеркнул
, что российские солдаты и офицеры 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе отражения атак ВСУ продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. По поручению президента им вручат государственные награды.
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