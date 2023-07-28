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ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным Лиманом - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным Лиманом
ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным Лиманом - РИА Новости Крым, 28.07.2023
ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным Лиманом
Российские подразделения сорвали шесть попыток вооруженных формирований Украины вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, уничтожив танк, три... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T14:32
2023-07-28T14:32
министерство обороны рф
украина
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сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские подразделения сорвали шесть попыток вооруженных формирований Украины вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, уничтожив танк, три БМП и 200 военнослужащих противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.В рамках контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица "Мста-Б" и два миномета противника, уточнил он.На Сватовском направлении штурмовые группы 43-й механизированной бригады ВСУ предприняли две попытки вернуть утраченные позиции. Артиллерия и армейская авиация группировки войск "Центр" нанесли удары по противнику, который понес значительные потери в личном составе и технике, добавил начальник пресс-центра.Также средства ПВО сбили три разведывательных беспилотника и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Центр" продвинулись за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиПутин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направленииРоссийские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным Лиманом

Армия РФ сорвала 6 попыток ВСУ вернуть позиции под Красным Лиманом, уничтожив 200 боевиков

14:32 28.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские подразделения сорвали шесть попыток вооруженных формирований Украины вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, уничтожив танк, три БМП и 200 военнослужащих противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районе Невского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки "Центр" отражено и сорвано шесть попыток вернуть утраченные позиции 67-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожены танк, три боевые машины пехоты, две бронированные машины, 4 пикапп, а также около 200 боевиков. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Савчук.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица "Мста-Б" и два миномета противника, уточнил он.
На Сватовском направлении штурмовые группы 43-й механизированной бригады ВСУ предприняли две попытки вернуть утраченные позиции. Артиллерия и армейская авиация группировки войск "Центр" нанесли удары по противнику, который понес значительные потери в личном составе и технике, добавил начальник пресс-центра.
Также средства ПВО сбили три разведывательных беспилотника и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Центр" продвинулись за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ.
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Министерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
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