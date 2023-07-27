https://crimea.ria.ru/20230727/shturmovye-otryady-vs-rossii-prodolzhayut-nastupat-na-krasnom-limane-1130331150.html
Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане
Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане
Бойцы группировки Вооруженных сил России "Центр" продвинулась за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T15:18
2023-07-27T15:18
2023-07-27T15:18
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
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сво
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки Вооруженных сил России "Центр" продвинулась за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе наступления на Краснолиманском направлении продвинулись на три километра по фронту. Кроме того, на Купянском направлении группировки войск, используя результаты огневого поражения, успешно наступают и заняли более выгодные позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направленииВойска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным ЛиманомВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сво, группировка войск "центр", луганская народная республика (лнр)
Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане
Минобороны: ВС России продвинулись на три километра вглубь обороны ВСУ