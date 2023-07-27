https://crimea.ria.ru/20230727/shturmovye-otryady-vs-rossii-prodolzhayut-nastupat-na-krasnom-limane-1130331150.html

Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане

Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане

Бойцы группировки Вооруженных сил России "Центр" продвинулась за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T15:18

2023-07-27T15:18

2023-07-27T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки Вооруженных сил России "Центр" продвинулась за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе наступления на Краснолиманском направлении продвинулись на три километра по фронту. Кроме того, на Купянском направлении группировки войск, используя результаты огневого поражения, успешно наступают и заняли более выгодные позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направленииВойска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным ЛиманомВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сво, группировка войск "центр", луганская народная республика (лнр)