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Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане
Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане
Бойцы группировки Вооруженных сил России "Центр" продвинулась за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T15:18
2023-07-27T15:18
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
сво
группировка войск "центр"
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки Вооруженных сил России "Центр" продвинулась за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе наступления на Краснолиманском направлении продвинулись на три километра по фронту. Кроме того, на Купянском направлении группировки войск, используя результаты огневого поражения, успешно наступают и заняли более выгодные позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направленииВойска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным ЛиманомВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сво, группировка войск "центр", луганская народная республика (лнр)
Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане

Минобороны: ВС России продвинулись на три километра вглубь обороны ВСУ

15:18 27.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота расчета артиллерии ВС РФ
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки Вооруженных сил России "Центр" продвинулась за четыре дня на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12-ти километров по фронту и три километра в глубину обороны противника", – говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе наступления на Краснолиманском направлении продвинулись на три километра по фронту. Кроме того, на Купянском направлении группировки войск, используя результаты огневого поражения, успешно наступают и заняли более выгодные позиции.
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НовостиАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФСВОГруппировка войск "Центр"Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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