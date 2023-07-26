https://crimea.ria.ru/20230726/voyska-rf-prodvinulis-na-27-km-vglub-oborony-vsu-pod-krasnym-limanom-1130310717.html

Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом

Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные продолжают наступать на Краснолиманском направлении, продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 км в глубину обороны... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T15:36

2023-07-26T15:36

2023-07-26T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наступать на Краснолиманском направлении, продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 км в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения, успешно наступают на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции, добавили в ведомстве.19 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской областиРоссийские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

https://crimea.ria.ru/20230725/voyska-rf-unichtozhili-sklady-zapadnoy-tekhniki-i-punkt-dislokatsii-naemnikov-1130293634.html

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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, луганская народная республика (лнр), события в донбассе