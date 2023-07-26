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Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом
Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом
Российские военные продолжают наступать на Краснолиманском направлении, продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 км в глубину обороны... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T15:36
2023-07-26T15:40
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наступать на Краснолиманском направлении, продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 км в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения, успешно наступают на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции, добавили в ведомстве.19 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской областиРоссийские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
https://crimea.ria.ru/20230725/voyska-rf-unichtozhili-sklady-zapadnoy-tekhniki-i-punkt-dislokatsii-naemnikov-1130293634.html
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, луганская народная республика (лнр), события в донбассе
Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: войска России продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом

15:36 26.07.2023 (обновлено: 15:40 26.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevРабота крымского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО на Херсонском направлении
Работа крымского расчета РСЗО Град в зоне СВО на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наступать на Краснолиманском направлении, продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 км в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны.

"На Краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2 700 метров в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения, успешно наступают на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции, добавили в ведомстве.
19 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.
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