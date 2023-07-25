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Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
Российские военные в ходе успешной контратаки освободили населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T17:13
2023-07-25T17:13
2023-07-25T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе успешной контратаки освободили населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.Кроме того, в районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку."Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ", — отметили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил российских военных с освобождением АртемовскаРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНРРоссийские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, группировка войск "центр", донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
Минобороны: военные РФ в контратаке освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
17:13 25.07.2023 (обновлено: 17:23 25.07.2023)