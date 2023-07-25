https://crimea.ria.ru/20230725/voyska-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-sergeevka-1130293222.html

Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

Российские военные в ходе успешной контратаки освободили населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T17:13

2023-07-25T17:13

2023-07-25T17:23

министерство обороны рф

новости

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

группировка войск "центр"

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127903028_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_a9ee45f8a74901df80f6e82f4ef8011f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе успешной контратаки освободили населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.Кроме того, в районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку."Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ", — отметили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил российских военных с освобождением АртемовскаРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНРРоссийские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, группировка войск "центр", донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)