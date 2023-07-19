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Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области
Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области
В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново, сообщили в Минобороны РФ. Продвижение наступающих подразделений... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T15:38
2023-07-19T15:38
новости
харьковская область
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
купянск
министерство обороны рф
группировка войск "запад"
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново, сообщили в Минобороны РФ. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.Также ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В Песчаном Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.В ночь на среду Вооруженные силы России нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаБойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный складМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, харьковская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , купянск, министерство обороны рф, группировка войск "запад", луганская народная республика (лнр)
Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области

Войска РФ заняли станцию Молчаново и продвинулись на Купянском направлении - Минобороны

15:38 19.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново, сообщили в Минобороны РФ. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области", - информирует Минобороны в Telegram-канале.
Также ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В Песчаном Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

"Потери противника на этих направлениях за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

В ночь на среду Вооруженные силы России нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.
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НовостиХарьковская областьСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУКупянскМинистерство обороны РФГруппировка войск "Запад"Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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