Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области
Войска РФ заняли станцию Молчаново и продвинулись на Купянском направлении - Минобороны
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново, сообщили в Минобороны РФ. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области", - информирует Минобороны в Telegram-канале.
Также ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В Песчаном Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
"Потери противника на этих направлениях за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".
В ночь на среду Вооруженные силы России нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.
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