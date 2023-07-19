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Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области

Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области

В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново, сообщили в Минобороны РФ. Продвижение наступающих подразделений... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T15:38

2023-07-19T15:38

2023-07-19T15:38

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вооруженные силы россии

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купянск

министерство обороны рф

группировка войск "запад"

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново, сообщили в Минобороны РФ. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.Также ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В Песчаном Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.В ночь на среду Вооруженные силы России нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаБойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный складМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море

харьковская область

купянск

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, харьковская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , купянск, министерство обороны рф, группировка войск "запад", луганская народная республика (лнр)