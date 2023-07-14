https://crimea.ria.ru/20230714/minoborony-rf-predupredilo-o-minnoy-opasnosti-v-chernom-more-1130064697.html

Минобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море

Минобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Минобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море

Командование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на северо-западе Черного моря в связи с обнаружением дрейфующей украинской мины. РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T16:12

2023-07-14T16:12

2023-07-14T16:26

черное море

министерство обороны рф

сво

безопасность республики крым и севастополя

новости

минная опасность

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Командование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на северо-западе Черного моря в связи с обнаружением дрейфующей украинской мины. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что найденную мину выставили военно-морские силы Украины в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории Черного моря. Из-за действий Украины в настоящее время в акватории Черного моря дрейфует "неизвестное количество мин", подчеркнули в министерстве. В МО РФ также добавили, что подобные случаи с обнаружением украинских морских мин уже имели место. Так, в марте прошлого года две якорные мины, установленные украинскими военными в морской акватории у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. Трагедии тогда удалось избежать.Ранее ФСБ России предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор. С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России. Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфует к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.Читайте также на РИА Новости Крым:Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном мореНа оцепленном пляже в Севастополе из воды достали мину времен войныМинная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности

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черное море, министерство обороны рф, сво, безопасность республики крым и севастополя, новости, минная опасность, украина, всу (вооруженные силы украины)