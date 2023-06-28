https://crimea.ria.ru/20230628/na-otseplennom-plyazhe-v-sevastopole-iz-vody-dostali-minu-vremen-voyny--1129703000.html

На оцепленном пляже в Севастополе из воды достали мину времен войны

На оцепленном пляже в Севастополе из воды достали мину времен войны - РИА Новости Крым, 28.06.2023

На оцепленном пляже в Севастополе из воды достали мину времен войны

В Севастополе из воды на Солдатском пляже достали минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T22:56

2023-06-28T22:56

2023-06-28T22:56

севастополь

происшествия

гу мчс россии по севастополю

общество

безопасность

новости крыма

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из воды на Солдатском пляже достали минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее глава региона сообщал, что на пляже найден предположительно артиллерийский снаряд. Территория была оцеплена сотрудниками полиции и МЧС.Он добавил, что такие находки не редкость в Севастополе, так как "из открытого моря в результатах штормов, приливов и течений может прибить снаряды времен ВОВ к берегу".Состояние мины позволило отвезти ее на полигон, где она будет в последствии уничтожена.В операции участвовали сотрудники полиции, ОМОН "Беркут-С" Росгвардии. Водолазное обследование проводили специалисты водолазного подразделения МЧС России по Севастополю.Губернатор выразил благодарность сотрудникам экстренных служб и бдительным севастопольцам.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о звуках взрывов в СевастополеГромкие звуки в Севастополе: стала известна причинаВ Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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