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На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили
На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили - РИА Новости Крым, 28.06.2023
На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили
На одном из пляжей Севастополя обнаружен предположительно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, территорию оцепили. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T19:28
2023-06-28T19:28
2023-06-28T19:28
происшествия
михаил развожаев
гу мчс россии по севастополю
севастополь
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня – РИА Новости Крым. На одном из пляжей Севастополя обнаружен предположительно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, территорию оцепили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он попросил жителей и гостей города с пониманием отнестись к ситуации. И доверять информации только из официальных источников.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о звуках взрывов в СевастополеВ Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, михаил развожаев, гу мчс россии по севастополю, севастополь, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили
Развожаев: на Солдатском пляже в Севастополе обнаружен артснаряд времен войны