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На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили
На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили - РИА Новости Крым, 28.06.2023
На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили
На одном из пляжей Севастополя обнаружен предположительно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, территорию оцепили. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T19:28
2023-06-28T19:28
происшествия
михаил развожаев
гу мчс россии по севастополю
севастополь
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня – РИА Новости Крым. На одном из пляжей Севастополя обнаружен предположительно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, территорию оцепили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он попросил жителей и гостей города с пониманием отнестись к ситуации. И доверять информации только из официальных источников.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о звуках взрывов в СевастополеВ Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, михаил развожаев, гу мчс россии по севастополю, севастополь, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили

Развожаев: на Солдатском пляже в Севастополе обнаружен артснаряд времен войны

19:28 28.06.2023
 
© РИА Новости КрымМоре
Море - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости Крым
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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня – РИА Новости Крым. На одном из пляжей Севастополя обнаружен предположительно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, территорию оцепили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На Солдатском пляже по предварительной оценке обнаружен артснаряд времен ВОВ. Сейчас пляж оцеплен, ждут прибытия полиции и МЧС", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он попросил жителей и гостей города с пониманием отнестись к ситуации. И доверять информации только из официальных источников.
В Севастополе, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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