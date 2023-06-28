https://crimea.ria.ru/20230628/na-plyazhe-v-sevastopole-obnaruzhili-snaryad-beregovuyu-liniyu-otsepili-1129698773.html

На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили

На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили - РИА Новости Крым, 28.06.2023

На пляже в Севастополе обнаружили снаряд: береговую линию оцепили

На одном из пляжей Севастополя обнаружен предположительно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, территорию оцепили. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T19:28

2023-06-28T19:28

2023-06-28T19:28

происшествия

михаил развожаев

гу мчс россии по севастополю

севастополь

новости крыма

общество

безопасность республики крым и севастополя

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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня – РИА Новости Крым. На одном из пляжей Севастополя обнаружен предположительно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, территорию оцепили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он попросил жителей и гостей города с пониманием отнестись к ситуации. И доверять информации только из официальных источников.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о звуках взрывов в СевастополеВ Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, михаил развожаев, гу мчс россии по севастополю, севастополь, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя