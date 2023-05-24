https://crimea.ria.ru/20230524/v-sevastopole-u-muzeya-na-sapun-gore-nashli-111-minometnykh-min-vremen-voyny-1128937338.html

В Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны

В Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны - РИА Новости Крым, 24.05.2023

В Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны

В Севастополе поисковики обнаружили 111 мин в районе музея "Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года", в ситуации пришлось разбираться пиротехникам МЧС. Об... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T21:03

2023-05-24T21:03

2023-05-24T18:12

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе поисковики обнаружили 111 мин в районе музея "Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года", в ситуации пришлось разбираться пиротехникам МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Очередные артефакты из прошлого обнаружили активисты объединения поисковых отрядов "Долг" во время работ недалеко от здания музея "Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года". О подозрительных предметах сообщили в правоохранительные органы", – говорится в релизе.Обследование территории произвели специалисты инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Росгвардии, после чего передали информацию пиротехникам спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю.Прибывшие на место пиротехники чрезвычайного ведомства идентифицировали боеприпасы как минометные мины калибра 50 мм и 82 мм периода Великой Отечественной войны.Все мины вручную, по одной, осторожно погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где уничтожили путем контролируемого подрыва.Сотрудники МЧС регулярно обнаруживают в Севастополе взрывоопасные предметы времен войны, в том числе в жилых зонах и в акватории. Тип взрывателя и состояние некоторых не позволяет их транспортировать. В таких случаях их уничтожают на месте, предварительно установив радиус зоны опасности, обеспечив контроль в ее пределах и на границах и при необходимости эвакуировав жителей. В последнее время в связи с обстановкой в регионе, и, в частности, установлением желтого уровня террористической опасности после атаки БПЛА на штаб ЧФ летом 2022 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заранее предупреждает жителей о готовящемся уничтожении боеприпасов времен ВОВ на спецполигоне МЧС в районе горы Кара-Коба, чтобы людей не пугали громкие звуки, хорошо слышные в городе.Как рассказали РИА Новости Крым в ГУ МЧС по региону, в ходе таких мероприятий "всегда ведется мониторинг с воздуха и обследование территории на наличие людей и гражданских объектов, чтобы исключить угрозу жизни и возможность повреждения имущества граждан".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов – видео Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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