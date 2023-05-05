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Громкие звуки в Севастополе: стала известна причина
Громкие звуки в Севастополе: стала известна причина - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Громкие звуки в Севастополе: стала известна причина
В Севастополе вечером в пятницу слышны громкие звуки. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на полигоне производится плановое уничтожение боеприпасов... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T18:59
2023-05-05T18:59
2023-05-05T18:59
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу слышны громкие звуки. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на полигоне производится плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны.По словам Развожаева, в городе все спокойно.В Севастополе и Республике Крым регулярно производится уничтожение снарядов, в том числе тяжелых авиационных бомб времен Великой Отечественной войны, которые до сих пор продолжают находить в различных районах, а также в акватории Черного моря.Севастополь с 2022 года периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в конце июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности.На фоне участившихся попыток нападений на город Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых губернатор Михаил Развожаев сообщает заранее во избежание возникновения беспокойства у населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламыВ Севастополе работает ПВО – это тренировка системВертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Громкие звуки в Севастополе: стала известна причина
Развожаев: на полигоне в Севастополе планово уничтожаются боеприпасы времен ВОВ