Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма
Патрульный корабль ЧФ и корабельная авиация провели учения в Черном море
12:09 02.05.2023 (обновлено: 12:13 02.05.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКорабельный вертолет и сторожевой корабль в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота провел совместные учения с экипажем корабельного вертолета морской авиации ЧФ в море у берегов Крыма. О целях учений сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"В акватории Черного моря экипаж патрульного корабля "Сергей Котов" Черноморского флота провел учение по приему на палубу вертолета в дневное и ночное время суток", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в соответствии с заданием летчики отработали более десяти взлетов и посадок на палубу корабля, находившегося в движении, дрейфе и на якоре.
26 апреля, 13:02Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
Севастополь с 2022 года подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в последний день июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. На фоне участившихся атак неприятельских БПЛА на город-базу ЧФ Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых как правило заранее сообщает губернатор Михаил Развожаев во избежание возникновения беспокойства у населения звуками частых взрывов.
На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны.
Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.
Читайте также на РИА Новости Крым: