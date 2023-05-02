https://crimea.ria.ru/20230502/vertolet-sel-na-palubu-patrulnogo-korablya--ucheniya-chf-u-beregov-kryma-1128475169.html

Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма

Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма

Патрульный корабль Черноморского флота провел совместные учения с экипажем корабельного вертолета морской авиации ЧФ в море у берегов Крыма. О целях учений... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T12:09

2023-05-02T12:09

2023-05-02T12:13

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота провел совместные учения с экипажем корабельного вертолета морской авиации ЧФ в море у берегов Крыма. О целях учений сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Отмечается, что в соответствии с заданием летчики отработали более десяти взлетов и посадок на палубу корабля, находившегося в движении, дрейфе и на якоре.Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой. Севастополь с 2022 года подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в последний день июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. На фоне участившихся атак неприятельских БПЛА на город-базу ЧФ Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых как правило заранее сообщает губернатор Михаил Развожаев во избежание возникновения беспокойства у населения звуками частых взрывов.На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны. Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОЕсть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт

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севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, черное море