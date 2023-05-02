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Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма
Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма
Патрульный корабль Черноморского флота провел совместные учения с экипажем корабельного вертолета морской авиации ЧФ в море у берегов Крыма. О целях учений... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T12:09
2023-05-02T12:13
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота провел совместные учения с экипажем корабельного вертолета морской авиации ЧФ в море у берегов Крыма. О целях учений сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Отмечается, что в соответствии с заданием летчики отработали более десяти взлетов и посадок на палубу корабля, находившегося в движении, дрейфе и на якоре.Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой. Севастополь с 2022 года подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в последний день июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. На фоне участившихся атак неприятельских БПЛА на город-базу ЧФ Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых как правило заранее сообщает губернатор Михаил Развожаев во избежание возникновения беспокойства у населения звуками частых взрывов.На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны. Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОЕсть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230426/strelba-iz-bastionov-u-poberezhya-kryma--ucheniya-raketchikov-chf-1128373601.html
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, черное море
Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма

Патрульный корабль ЧФ и корабельная авиация провели учения в Черном море

12:09 02.05.2023 (обновлено: 12:13 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКорабельный вертолет и сторожевой корабль в Севастополе
Корабельный вертолет и сторожевой корабль в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота провел совместные учения с экипажем корабельного вертолета морской авиации ЧФ в море у берегов Крыма. О целях учений сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"В акватории Черного моря экипаж патрульного корабля "Сергей Котов" Черноморского флота провел учение по приему на палубу вертолета в дневное и ночное время суток", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в соответствии с заданием летчики отработали более десяти взлетов и посадок на палубу корабля, находившегося в движении, дрейфе и на якоре.
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Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
Севастополь с 2022 года подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в последний день июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. На фоне участившихся атак неприятельских БПЛА на город-базу ЧФ Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых как правило заранее сообщает губернатор Михаил Развожаев во избежание возникновения беспокойства у населения звуками частых взрывов.
На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны.
Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.
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СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаЧерное море
 
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