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Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы
Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы
Громкие звуки, которые могут услышать жители и гости Севастополя в четверг днем, связаны со съемками социальной рекламы МЧС. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T11:31
2023-05-04T11:33
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут услышать жители и гости Севастополя в четверг днем, связаны со съемками социальной рекламы МЧС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Как сообщалось, накануне в Севастополе прошли учебные тренировки систем противовоздушной обороны. Это – профилактические меры, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Севастополь с 2022 года периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в конце июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. На фоне участившихся попыток нападений на город Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых губернатор Михаил Развожаев сообщает заранее во избежание возникновения беспокойства у населения.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает ПВО – это тренировка системРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы

Громкие звуки в Севастополе связаны со съемками социальной рекламы МЧС - губернатор

11:31 04.05.2023 (обновлено: 11:33 04.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут услышать жители и гости Севастополя в четверг днем, связаны со съемками социальной рекламы МЧС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в промежутке с 11 до 14 часов в районе улицы Генерала Жидилова сотрудники МЧС России проводят съемки социальной рекламы. Задействуются дымовые и звуковые эффекты. Так как ЦИПСО точно постарается использовать этот повод для провокации, предупреждаю заранее", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, накануне в Севастополе прошли учебные тренировки систем противовоздушной обороны. Это – профилактические меры, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
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Севастополь с 2022 года периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в конце июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. На фоне участившихся попыток нападений на город Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых губернатор Михаил Развожаев сообщает заранее во избежание возникновения беспокойства у населения.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Общество
 
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