https://crimea.ria.ru/20230502/v-sevastopole-rabotaet-pvo--eto-trenirovka-sistem-1128490904.html

В Севастополе работает ПВО – это тренировка систем

В Севастополе работает ПВО – это тренировка систем - РИА Новости Крым, 02.05.2023

В Севастополе работает ПВО – это тренировка систем

В Севастополе во вторник работают системы противовоздушной обороны. Это – профилактические меры, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T18:47

2023-05-02T18:47

2023-05-02T18:51

севастополь

михаил развожаев

пво

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник работают системы противовоздушной обороны. Это – профилактические меры, заявил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.Севастополь с 2022 года подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в последний день июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. На фоне участившихся атак неприятельских БПЛА на город-базу ЧФ Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых как правило заранее сообщает губернатор Михаил Развожаев во избежание возникновения беспокойства у населения звуками частых взрывов.На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны.Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов КрымаРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники

https://crimea.ria.ru/20230430/kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-po-neftebaze-v-sevastopole---mnenie-1128449409.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, пво, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма