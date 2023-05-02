В Севастополе работает ПВО – это тренировка систем
Развожаев: громкие звуки в Севастополе – тренировка систем противовоздушной обороны
18:47 02.05.2023 (обновлено: 18:51 02.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник работают системы противовоздушной обороны. Это – профилактические меры, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города – это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение) и тренировка наших систем ПВО", - написал он в своем Telegram.
В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
Севастополь с 2022 года подвергается атакам беспилотников со стороны моря. После атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в последний день июля в регионе был объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. На фоне участившихся атак неприятельских БПЛА на город-базу ЧФ Черноморский флот регулярно проводит учебные стрельбы и противодиверсионные учения, о которых как правило заранее сообщает губернатор Михаил Развожаев во избежание возникновения беспокойства у населения звуками частых взрывов.
На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны.
Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.
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