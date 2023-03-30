https://crimea.ria.ru/20230330/razvozhaev-predupredil-o-zvukakh-vzryvov-v-sevastopole-1127871620.html

Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе

Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе

В Севастополе в четверг днем будет громко из-за уничтожения боеприпасов времен ВОВ, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T14:46

2023-03-30T14:46

2023-03-30T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг днем будет громко из-за уничтожения боеприпасов времен ВОВ, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее глава администрации Евпатории Елена Демидова предупредилажителей и гостей города, что в четверг будут проходить плановые учения силовиков. И призвала не пугаться громких звуков. До этого тренировки в Евпатории проходили на прошлой неделе.В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причинуВ Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствиеНад Крымом сбит беспилотник

https://crimea.ria.ru/20230322/shoygu-dva-bespilotnika-nad-sevastopolem-sbili-devushki-voennosluzhaschie-1127700168.html

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