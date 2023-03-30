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Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе
Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе
В Севастополе в четверг днем будет громко из-за уничтожения боеприпасов времен ВОВ, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T14:46
2023-03-30T14:48
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг днем будет громко из-за уничтожения боеприпасов времен ВОВ, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее глава администрации Евпатории Елена Демидова предупредилажителей и гостей города, что в четверг будут проходить плановые учения силовиков. И призвала не пугаться громких звуков. До этого тренировки в Евпатории проходили на прошлой неделе.В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причинуВ Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствиеНад Крымом сбит беспилотник
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Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе

Развожаев: в Севастополе будет громко из-за уничтожения боеприпасов времен ВОВ

14:46 30.03.2023 (обновлено: 14:48 30.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг днем будет громко из-за уничтожения боеприпасов времен ВОВ, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ. Будет скорее всего громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава администрации Евпатории Елена Демидова предупредилажителей и гостей города, что в четверг будут проходить плановые учения силовиков. И призвала не пугаться громких звуков. До этого тренировки в Евпатории проходили на прошлой неделе.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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