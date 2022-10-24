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Турция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Турция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ
Турция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Турция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ
Из-за дрейфующих в Черном море мин Вооруженные силы Турции усилили контроль в проливе Босфор. Об этом со ссылкой на турецкое издание Milliyet пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T11:46
2022-10-24T11:59
турция
специальная военная операция рф на украине
в мире
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Из-за дрейфующих в Черном море мин Вооруженные силы Турции усилили контроль в проливе Босфор. Об этом со ссылкой на турецкое издание Milliyet пишет РИА Новости.В марте в ФСБ РФ сообщили, что ВСУ после начала спецоперации России на Украине установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный порядка 420 мин устаревших типов. Из-за сильных течений "не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна". В конце марта командование береговой охраны Турции неоднократно выявляло мины у входа в пролив Босфор. В связи с опасными инцидентами власти Турции привели в повышенную готовность тральщики и авиацию.Отмечается, что сегодня меры, принятые ранее в связи с минной угрозой в Черном море, и "состояние высокой готовности сил" сохраняются.По данным издания, в западной части Черного моря начаты наблюдение за минами с воздуха и с моря. Операции проводят с участием морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также минно-тральных и патрульных кораблей.Уточняется, что в рамках наблюдения за минами с начала возникновения опасности все привлеченные силы провели уже 3 917 часов навигации и 1 131 часов полетов. Операции турецких сил проводятся в координации с центрами военно-морских операций Румынии и Болгарии."Эти две страны также обмениваются информацией", – пишет издание.
https://crimea.ria.ru/20220508/doplyvut-li-ukrainskie-miny-do-kryma-1123157308.html
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турция, специальная военная операция рф на украине, в мире, черное море
Турция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ

Milliyet: ВС Турции усилили контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих в Черном море мин

11:46 24.10.2022 (обновлено: 11:59 24.10.2022)
 
© РИА Новости . Ирина НехорошкинаКорабли в проливе Босфор
Корабли в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Из-за дрейфующих в Черном море мин Вооруженные силы Турции усилили контроль в проливе Босфор. Об этом со ссылкой на турецкое издание Milliyet пишет РИА Новости.
В марте в ФСБ РФ сообщили, что ВСУ после начала спецоперации России на Украине установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный порядка 420 мин устаревших типов. Из-за сильных течений "не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна". В конце марта командование береговой охраны Турции неоднократно выявляло мины у входа в пролив Босфор. В связи с опасными инцидентами власти Турции привели в повышенную готовность тральщики и авиацию.
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Отмечается, что сегодня меры, принятые ранее в связи с минной угрозой в Черном море, и "состояние высокой готовности сил" сохраняются.
По данным издания, в западной части Черного моря начаты наблюдение за минами с воздуха и с моря. Операции проводят с участием морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также минно-тральных и патрульных кораблей.
"Босфор также был взят под наблюдение с помощью электрооптических систем наблюдения. Также поддерживается высокая готовность спецназа SAS (подводных команд) к обнаружению мин", – говорится в материале.
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"Эти две страны также обмениваются информацией", – пишет издание.
 
ТурцияСпециальная военная операция РФ на УкраинеВ миреЧерное море
 
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