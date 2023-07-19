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Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад
Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад
В результате ударов российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков, топливный склад и склад вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T09:49
2023-07-19T09:58
херсонская область
группировка войск "днепр"
сво
потери всу
новости
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В результате ударов российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков, топливный склад и склад вооружения. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне бойцы подразделения "Днепр" уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, а в районе Кизомыса ликвидированы пять боевиков ВФУ, еще трое ранены.На Херсонском направлении уничтожены три 120 мм минометных расчета и боекомплекты к ним, склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Львово, пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Садового. Общие потери противника по этому направлению составили 46 боевиков убитыми и 17 ранеными.Накануне бойцы российской группировки войск "Днепр" пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на ХерсонщинеРоссийские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направленияхРоссийская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперации
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херсонская область, группировка войск "днепр", сво, потери всу , новости, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад

Силы "Днепра" на Херсонском направлении ликвидировала топливный склад и 87 боевиков ВСУ

09:49 19.07.2023 (обновлено: 09:58 19.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В результате ударов российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков, топливный склад и склад вооружения. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне бойцы подразделения "Днепр" уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, а в районе Кизомыса ликвидированы пять боевиков ВФУ, еще трое ранены.
На Херсонском направлении уничтожены три 120 мм минометных расчета и боекомплекты к ним, склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Львово, пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Садового. Общие потери противника по этому направлению составили 46 боевиков убитыми и 17 ранеными.

"На Каховском направлении уничтожены три позиции вооруженных формирований Украины в районах Дудчан, Червоного маяка, Змеевки. 12 боевиков ВФУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Накануне бойцы российской группировки войск "Днепр" пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника.
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"СВОПотери ВСУНовостиНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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