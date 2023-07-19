https://crimea.ria.ru/20230719/boytsy-dnepra-na-khersonschine-unichtozhili-87-boevikov-vsu-i-toplivnyy-sklad-1130159129.html

Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад

Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад

В результате ударов российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков, топливный склад и склад вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T09:49

2023-07-19T09:49

2023-07-19T09:58

херсонская область

группировка войск "днепр"

сво

потери всу

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новые регионы россии

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В результате ударов российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков, топливный склад и склад вооружения. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне бойцы подразделения "Днепр" уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, а в районе Кизомыса ликвидированы пять боевиков ВФУ, еще трое ранены.На Херсонском направлении уничтожены три 120 мм минометных расчета и боекомплекты к ним, склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Львово, пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Садового. Общие потери противника по этому направлению составили 46 боевиков убитыми и 17 ранеными.Накануне бойцы российской группировки войск "Днепр" пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на ХерсонщинеРоссийские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направленияхРоссийская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперации

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", сво, потери всу , новости, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)