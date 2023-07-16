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Российская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Российская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперации
Российская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Российская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперации
Вооруженные силы России отразили 18 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T14:21
2023-07-16T14:52
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
луганская народная республика (лнр)
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 18 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, говорится в сообщении.Отмечается, что атаки противник предпринимал в районах населенных пунктов Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка в Донецкой Народной Республике, а также у пгт Белогоровка в ЛНР.Еще три попытки атаковать противник предпринял на Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Нововодяное и Макеевка в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Все они отражены.Кроме того, на Южно-Донецком направлении в районе н.п. Новомихайловка пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Еще четыре ДРГ безуспешно пытались прорваться к Новоселовского (ЛНР) и Берестового (Харьковская обл.) на Купянском направлении.Также на Купянском направлении российские артиллеристы сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона на передовых позициях в районе населенного пункта Фигалевка, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.На Запорожском направлении противник потерпел поражение в районе сел Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка. Безуспешными для ВСУ стали попытки действовать и на Херсонском направлении.Общие потери вражеских войск за сутки во всех районах на линии соприкосновения превысили 730 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Российская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперации

Российские силы отразили 18 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях

14:21 16.07.2023 (обновлено: 14:52 16.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 18 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, говорится в сообщении.
"На Донецком направлении в результате слаженных и профессиональных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 15 атак противника", – уточнили в Минобороны.
Отмечается, что атаки противник предпринимал в районах населенных пунктов Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка в Донецкой Народной Республике, а также у пгт Белогоровка в ЛНР.
Еще три попытки атаковать противник предпринял на Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Нововодяное и Макеевка в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Все они отражены.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении в районе н.п. Новомихайловка пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Еще четыре ДРГ безуспешно пытались прорваться к Новоселовского (ЛНР) и Берестового (Харьковская обл.) на Купянском направлении.
Также на Купянском направлении российские артиллеристы сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона на передовых позициях в районе населенного пункта Фигалевка, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
На Запорожском направлении противник потерпел поражение в районе сел Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка. Безуспешными для ВСУ стали попытки действовать и на Херсонском направлении.
Общие потери вражеских войск за сутки во всех районах на линии соприкосновения превысили 730 человек.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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