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Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине

Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине

Вооруженные силы РФ до сих пор не применяли в ходе конфликта с Киевом кассетные боеприпасы, но если Украина начнет их использовать, Россия оставляет а собой... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T12:31

2023-07-16T12:31

2023-07-16T12:31

кассетные боеприпасы

владимир путин (политик)

украина

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ до сих пор не применяли в ходе конфликта с Киевом кассетные боеприпасы, но если Украина начнет их использовать, Россия оставляет а собой право ответить зеркально. Об том заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы ТК "Россия-1".США анонсировали передачу Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Тогда в администрации президента Джо Байдена заявили, что США признают риски для мирного населения от использования такого рода снарядов, однако "Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно". О том, что кассетные боеприпасы переданы Украине, сообщили 13 июля.По данным российских военных, ВСУ уже не раз использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это свидетельствует о том, что задача Киева – убить как можно больше мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам

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кассетные боеприпасы, владимир путин (политик), украина, всу (вооруженные силы украины), сво, новости