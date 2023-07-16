Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
Россия ответит зеркально на применение Киевом кассетных боеприпасов - Путин
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил форум будущих технологий
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ до сих пор не применяли в ходе конфликта с Киевом кассетные боеприпасы, но если Украина начнет их использовать, Россия оставляет а собой право ответить зеркально. Об том заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы ТК "Россия-1".
"До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – заявил Путин в интервью, его фрагмент выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
США анонсировали передачу Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Тогда в администрации президента Джо Байдена заявили, что США признают риски для мирного населения от использования такого рода снарядов, однако "Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно".
О том, что кассетные боеприпасы переданы Украине, сообщили 13 июля.
По данным российских военных, ВСУ уже не раз использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это свидетельствует о том, что задача Киева – убить как можно больше мирных жителей.
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