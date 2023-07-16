Рейтинг@Mail.ru
Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230716/putin-sdelal-zayavlenie-o-primenenii-rf-kassetnykh-boepripasov-na-ukraine-1130087525.html
Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
Вооруженные силы РФ до сих пор не применяли в ходе конфликта с Киевом кассетные боеприпасы, но если Украина начнет их использовать, Россия оставляет а собой... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T12:31
2023-07-16T12:31
кассетные боеприпасы
владимир путин (политик)
украина
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130042691_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_bc18591793e60f1d61da61418090e409.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ до сих пор не применяли в ходе конфликта с Киевом кассетные боеприпасы, но если Украина начнет их использовать, Россия оставляет а собой право ответить зеркально. Об том заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы ТК "Россия-1".США анонсировали передачу Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Тогда в администрации президента Джо Байдена заявили, что США признают риски для мирного населения от использования такого рода снарядов, однако "Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно". О том, что кассетные боеприпасы переданы Украине, сообщили 13 июля.По данным российских военных, ВСУ уже не раз использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это свидетельствует о том, что задача Киева – убить как можно больше мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130042691_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_ce417ffb738adfa7abdd77ee0bf63b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кассетные боеприпасы, владимир путин (политик), украина, всу (вооруженные силы украины), сво, новости
Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине

Россия ответит зеркально на применение Киевом кассетных боеприпасов - Путин

12:31 16.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил форум будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин посетил форум будущих технологий - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ до сих пор не применяли в ходе конфликта с Киевом кассетные боеприпасы, но если Украина начнет их использовать, Россия оставляет а собой право ответить зеркально. Об том заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы ТК "Россия-1".

"До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – заявил Путин в интервью, его фрагмент выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

США анонсировали передачу Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Тогда в администрации президента Джо Байдена заявили, что США признают риски для мирного населения от использования такого рода снарядов, однако "Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно".
О том, что кассетные боеприпасы переданы Украине, сообщили 13 июля.
По данным российских военных, ВСУ уже не раз использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это свидетельствует о том, что задача Киева – убить как можно больше мирных жителей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы
Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам
 
Кассетные боеприпасыВладимир Путин (политик)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
11:36Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
11:12В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник
10:54ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей
10:15Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
09:43ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
09:30Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
09:25Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи
09:11Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников
08:54Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
08:26Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе
08:01Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
07:12Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе
05:56Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита
00:01Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
21:13Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: выросла очередь со стороны Тамани
21:03В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком
20:49Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"
20:36Главные события и заявления дня: 15 июля
Лента новостейМолния