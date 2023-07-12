https://crimea.ria.ru/20230712/zelenskiy-poobeschal-primenyat-kassetnye-boepripasy-tolko-po-voennym-tselyam-1130008614.html

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям

Вооруженные силы Украины будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T14:11

2023-07-12T14:11

2023-07-12T14:11

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владимир зеленский (президент украины)

йенс столтенберг

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нато

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джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными", заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы.В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. По словам руководителя ведомства, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.

https://crimea.ria.ru/20230712/kassetnye-boepripasy-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1130002063.html

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