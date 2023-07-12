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Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
Вооруженные силы Украины будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T14:11
2023-07-12T14:11
новости
владимир зеленский (президент украины)
йенс столтенберг
саммит нато в вильнюсе
нато
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
министерство обороны рф
сергей шойгу
министерство иностранных дел украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными", заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы.В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. По словам руководителя ведомства, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.
https://crimea.ria.ru/20230712/kassetnye-boepripasy-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1130002063.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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новости, владимир зеленский (президент украины), йенс столтенберг, саммит нато в вильнюсе, нато, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), министерство обороны рф, сергей шойгу, министерство иностранных дел украины, мария захарова
Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям

Зеленский: ВСУ будут применять кассетные боеприпасы только по военным целям

14:11 12.07.2023
 
© GENYA SAVILOV / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© GENYA SAVILOV / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными", заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Ту помощь, которую мы можем получить от США по кассетным снарядам – это для использования исключительно по военным целям, исключительно на временно оккупированных территориях Украины. Это контролируемо и нигде больше не используется", - цитирует Зеленского РИА Новости.
7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы.
В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. По словам руководителя ведомства, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.
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НовостиВладимир Зеленский (президент Украины)Йенс СтолтенбергСаммит НАТО в ВильнюсеНАТОСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Министерство обороны РФСергей ШойгуМинистерство иностранных дел УкраиныМария Захарова
 
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