https://crimea.ria.ru/20230711/shoygu-v-sluchae-primeneniya-kievom-kassetnykh-boepripasov-rf-otvetit-tem-zhe-1129987221.html

Шойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем же

Шойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем же - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Шойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем же

На вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T18:42

2023-07-11T18:42

2023-07-11T18:59

сергей шойгу

сво

кассетные боеприпасы

украина

сша

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. На вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Министр отметил, что "у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни". При этом, по словам Шойгу, они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее.Глава Минобороны РФ добавил, что в настоящее время командование Объединенной группировки войск в районе проведения СВО принимает дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.Решение США передать Киеву кассетные боеприпасы и реакция 7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.Военные эксперты сошлись во мнении, что шансов исправить ситуацию на фронте благодаря поставкам кассетных боеприпасов у Украины нет. Так, военный эксперт Александра Хроленко убежден, что для Байдена этот шаг - признак отчаяния, а для ВСУ - "желание утопающего ухватиться за соломину в надежде на чудо". По его мнению, даже если бы одновременно с кассетными боеприпасами у Украины появились F-16, они бы тоже ничего не решили. Как не решили ранее широко разрекламированные немецкие танки Leopard, американские HIMARS, англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и прочее.По словам военного эксперта, директора музея войск ПВО Юрия Кнутова, доверять заявлениям Киева о том, что против гражданских не будут применять кассетные боеприпасы, не стоит. Поэтому встает вопрос о необходимости усиления противовоздушной обороны всех приграничных российских территорий (в старых и новых границах) для защиты от возможного применения этих боеприпасов с помощью беспилотной авиации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракетыКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыКак Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами

https://crimea.ria.ru/20230708/mid-o-kassetnykh-bombakh-kievu-ssha-budut-souchastnikom-gibeli-mirnykh-lyudey-1129902155.html

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, сво, кассетные боеприпасы, украина, сша, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, оружие